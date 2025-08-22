¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

22 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Informacion General

Algunos barrios del sector sur sin suministro eléctrico

La interrupción se debe al corte de un cable de línea de media tensión.

Viernes, 22 de agosto de 2025 09:16

EJESA informó que debido al corte de un cable de línea de media tensión a la altura del Mercado de Abasto, se produjo la interrupción del servicio en barrios del sector sur de la ciudad.

EJESA informó que debido al corte de un cable de línea de media tensión a la altura del Mercado de Abasto, se produjo la interrupción del servicio en barrios del sector sur de la ciudad.

Estas zonas son Corralón Municipal, Mercado de Abasto, SUSEPU y el barrio San Francisco de Álava. También informaron que ya se encuentran trabajando en la falla para poder restablecer el servicio.

Se estima que los trabajos de reparación durarán aproximandamente 4 horas, por lo que se recomienda a los usuarios tomar las medidas de precaución para cuidar los artefactos eléctricos.

 

 

