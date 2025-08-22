Algunos barrios del sector sur sin suministro eléctrico

EJESA informó que debido al corte de un cable de línea de media tensión a la altura del Mercado de Abasto, se produjo la interrupción del servicio en barrios del sector sur de la ciudad.
inicia sesión o regístrate.
EJESA informó que debido al corte de un cable de línea de media tensión a la altura del Mercado de Abasto, se produjo la interrupción del servicio en barrios del sector sur de la ciudad.
Estas zonas son Corralón Municipal, Mercado de Abasto, SUSEPU y el barrio San Francisco de Álava. También informaron que ya se encuentran trabajando en la falla para poder restablecer el servicio.
Se estima que los trabajos de reparación durarán aproximandamente 4 horas, por lo que se recomienda a los usuarios tomar las medidas de precaución para cuidar los artefactos eléctricos.