Algunos barrios del sector sur sin suministro eléctrico

EJESA informó que debido al corte de un cable de línea de media tensión a la altura del Mercado de Abasto, se produjo la interrupción del servicio en barrios del sector sur de la ciudad.

Estas zonas son Corralón Municipal, Mercado de Abasto, SUSEPU y el barrio San Francisco de Álava. También informaron que ya se encuentran trabajando en la falla para poder restablecer el servicio.

Se estima que los trabajos de reparación durarán aproximandamente 4 horas, por lo que se recomienda a los usuarios tomar las medidas de precaución para cuidar los artefactos eléctricos.