¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
22 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Walter Villegas
PRIMERA NACIONAL
La Quiaca
CASA DEL HORROR
Copa Libertadores
Ejesa
El tiempo en Jujuy
Conicet
Ejesa
Andis
Walter Villegas
PRIMERA NACIONAL
La Quiaca
CASA DEL HORROR
Copa Libertadores
Ejesa
El tiempo en Jujuy
Conicet
Ejesa
Andis

DÓLAR OFICIAL

$1325.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2186.25

DÓLAR BLUE

$1340.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Sin suministro eléctrico desde Lozano hasta Humahuaca

Así lo confirmaron desde EJESA, se está trabajando para poder restablecer el servicio a la brevedad.

Viernes, 22 de agosto de 2025 07:22

Según informó EJESA, desde aproximadamente las 6 de la mañana está fuera de servicio el Alimentador Quebrada, debido a esto las zonas que abarcan desde Lozano hasta Humahuaca se encuentran sin servicio, las cuadrillas se encuentran trabajando en el lugar y se estima que en hora y media se encuentre arreglado el problema.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Según informó EJESA, desde aproximadamente las 6 de la mañana está fuera de servicio el Alimentador Quebrada, debido a esto las zonas que abarcan desde Lozano hasta Humahuaca se encuentran sin servicio, las cuadrillas se encuentran trabajando en el lugar y se estima que en hora y media se encuentre arreglado el problema.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD