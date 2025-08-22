Sin suministro eléctrico desde Lozano hasta Humahuaca

Según informó EJESA, desde aproximadamente las 6 de la mañana está fuera de servicio el Alimentador Quebrada, debido a esto las zonas que abarcan desde Lozano hasta Humahuaca se encuentran sin servicio, las cuadrillas se encuentran trabajando en el lugar y se estima que en hora y media se encuentre arreglado el problema.
