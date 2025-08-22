Palpalá celebra el día del niño este domingo

Palpalá catalogada como ciudad de eventos, tiene todo listo para el gran suceso tan esperado por las familias palpaleñas. La gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, preparó una jornada para los niños que promete ser inolvidable, lleno de alegría, diversión y sorpresas. El próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 15 horas, el predio de las Aguas Danzantes se transformará en un espacio mágico donde los niños serán los protagonistas. De esta manera, el mandatario de Palpalá reafirma su compromiso con la niñez, promoviendo su bienestar general y celebrando su alegría e inocencia con este gran evento que promete ser inolvidable.

Palpalá catalogada como ciudad de eventos, tiene todo listo para el gran suceso tan esperado por las familias palpaleñas. La gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, preparó una jornada para los niños que promete ser inolvidable, lleno de alegría, diversión y sorpresas. El próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 15 horas, el predio de las Aguas Danzantes se transformará en un espacio mágico donde los niños serán los protagonistas. De esta manera, el mandatario de Palpalá reafirma su compromiso con la niñez, promoviendo su bienestar general y celebrando su alegría e inocencia con este gran evento que promete ser inolvidable.

La jornada consistirá en una amplia variedad de actividades recreativas, incluyendo shows de payasos, juegos interactivos, regalos, pintacaritas y emocionantes sorteos de televisores, tablets, celulares y juguetes. Además, se presentarán espectáculos musicales y artísticos, como la actuación de Campanita, sus Personajes y Tomatito, la obra musical de la Dirección de Cultura, y la participación de las reinas de cada establecimiento educativo secundario. Luego continuará con la presentación de Bombón y Trompita; seguido procederá el grupo de Innovar Show, Artistas de Mundo Circo; Rey Mago Sarao y para finalizar Hollywood Show.

En este marco, Verónica García, del área de Niñez, Adolescencia y Familia del municipio, invitó a todas las familias de Palpalá a participar de esta gran fiesta, destacando el compromiso del Intendente Rivarola en brindar un espacio de recreación y diversión para los más pequeños. "El Intendente gestionó la disponibilidad de colectivos gratuitos para que todos los chicos puedan participar, sobre todo para los barrios más alejados de la ciudad", señaló García.

En el predio se tiene diagramado un operativo de seguridad, en donde estarán presentes personal de tránsito, Seguridad Ciudadana y la UR8 para brindar mayor acompañamiento a las familias y así disfrutar de una jornada inolvidable y sin inconvenientes.

Por su parte, Víctor García, del Departamento de Educación Vial Escolar, explicó que su stand ofrecerá juegos didácticos para niños a partir de los cinco años, donde podrán aprender sobre las señales de tránsito y otros elementos importantes para la seguridad vial. "El objetivo es aprender jugando, para que los niños conozcan los valores en la vía pública y contagien a sus papás sobre cómo deben circular como peatones", indicó.

Asimismo, Iván Vera, del Departamento de Medio Ambiente, destacó la importancia de concientizar a los niños sobre el cuidado del medio ambiente y el reciclaje. "Presentaremos juegos, actividades, concursos y premios, todo referido al medio ambiente y la concientización".

Finalizando, Gisela Ataide, de la Dirección de Ceremonial y Protocolo, anunció que durante el evento se realizará un juego de búsqueda del tesoro, donde los niños podrán participar y determinar el número de pasada de cada candidata a Reina Departamental de los Estudiantes 2025 por Palpalá.

Transporte urbano gratuito para los niños hasta los 12 años

Es importante destacar que para el día del evento “Día del Niño” organizado por el Municipio de Palpalá, el domingo 24 de agosto, el transporte de colectivo urbano será gratuito para los niños hasta los 12 años, el acompañante abona el boleto. El servicio será brindado por las empresas Pal Bus y Gral. Savio, entre las 15 y 21 horas. Además, se informa que la dirección de Tránsito y Transporte realizará el corte de calles colindantes a las Aguas Danzantes, desde las 15 a 21 horas.