El presidente de la UIA, Martín Rappallini, llega a Jujuy

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, arribará la próxima semana a Jujuy con una agenda centrada en los desafíos y oportunidades del sector manufacturero local. La visita se enmarca en la gira federal que la entidad matriz viene desarrollando por diversas provincias del país.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, arribará la próxima semana a Jujuy con una agenda centrada en los desafíos y oportunidades del sector manufacturero local. La visita se enmarca en la gira federal que la entidad matriz viene desarrollando por diversas provincias del país.

Durante su estadía, Rappallini, que estará acompañado por el secretario de la UIA, Eduardo Nougués, y otros integrantes del comité ejecutivo, mantendrá un encuentro clave con el gobernador de la provincia, Carlos Sadir. También dialogará con el presidente de la Unión Industrial de Jujuy (UIJ), Federico Gatti, y con un grupo de empresarios representativos de las distintas actividades productivas de la región.

El miércoles 27 de agosto, la comitiva tiene previsto visitar las instalaciones de Ledesma, uno de los complejos industriales más importantes del norte argentino. Allí, los representantes de la industria nacional conocerán en profundidad los procesos de la zafra azucarera y la fabricación de azúcar, papel y vajilla descartable, sectores vitales para la economía jujeña.

Esta visita a Jujuy y Tucumán (provincia que también será parte del recorrido) no es casual. Se produce en la semana previa a la celebración del Día de la Industria, cuyo acto central está programado para el 2 de septiembre en la provincia de Córdoba.

En ese evento, la UIA presentará formalmente el "Decálogo del Nuevo Contrato Productivo". Se trata de un compromiso colectivo de todas las uniones regionales y cámaras sectoriales para impulsar una agenda común que acelere el desarrollo industrial nacional. Los ejes centrales de este decálogo incluirán temas críticos como una reforma tributaria integral, la modernización de la legislación laboral y un plan de inversiones en infraestructura.

La gira de Rappallini por el Noroeste Argentino (NOA) busca fortalecer el vínculo con las bases industriales del interior, recoger las demandas específicas de cada región y consolidar un frente común para presentar propuestas concretas que fomenten el crecimiento y la competitividad de la industria en toda la Argentina.