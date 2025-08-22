¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

22 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Informacion General

Rápida respuesta ante múltiples focos de incendio en la provincia

Tras el fuerte viento la provincia fue escenario de múltiples focos de incendio.

Viernes, 22 de agosto de 2025 19:59
Respuesta rápida ante múltiples focos de incendio

Durante la jornada de hoy, distintos puntos de la provincia fueron escenario de múltiples focos de incendio. Ante esta situación, se desplegaron equipos de Defensa Civil, Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios y Brigadas de Incendios Forestales, que trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas.

Durante la jornada de hoy, distintos puntos de la provincia fueron escenario de múltiples focos de incendio. Ante esta situación, se desplegaron equipos de Defensa Civil, Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios y Brigadas de Incendios Forestales, que trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas.

Destacada labor de bomberos de la policía

Gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, todos los focos fueron controlados sin que se registraran víctimas hasta el momento.

Respuesta rápida ante múltiples focos de incendio

Desde las autoridades destacaron y agradecieron el trabajo incansable de cada integrante de los cuerpos de emergencia "que arriesgan su vida para proteger a la comunidad" finaliza el comunicado del Ministerio de Seguridad de la provincia de Jujuy

Zonas afectadas

Según indicaron desde "Dirección de Emergencia", los focos que combatieron fueron en el Loteo Labarta, donde intervino Defensa Civil y bomberos de la policía; en Los Alisos, cerca del puente sobre ruta 9, donde intervino personal de Manejo del Fuego. También se registró un foco de incendio en los piletones de la finca el Pongo en la ciudad de Perico.  En la ciudad del Carmen por un incendio de pastizales y en ciudad capital atrás de un conocido local nocturno sobre la Ruta 9 en Alto Comedero.

Temas de la nota

