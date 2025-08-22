¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

22 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Informacion General

La Escuela Belgrano realizó una marcha evocativa por el Éxodo Jujeño en pleno centro de la ciudad

Esta mañana, desde las 9:00, la Escuela General Manuel Belgrano N° 1 llevó a cabo una marcha evocativa en homenaje al Éxodo Jujeño, con la participación de alumnos, docentes y familias.

Viernes, 22 de agosto de 2025 17:11

El recorrido comenzó en la institución educativa, ubicada sobre calle Alvear, y continuó por distintas arterias del centro capitalino hasta llegar a la Catedral Basílica, frente a plaza Belgrano. Lugar donde se realizó la bendición de la bandera nacional un 1812  portada por Manuel Belgrano.

El recorrido comenzó en la institución educativa, ubicada sobre calle Alvear, y continuó por distintas arterias del centro capitalino hasta llegar a la Catedral Basílica, frente a plaza Belgrano. Lugar donde se realizó la bendición de la bandera nacional un 1812  portada por Manuel Belgrano.

Participaron alumnos de nivel inicial y primario, quienes se encontraban caracterizados con vestimenta de la época histórica. Acompañaron directivos, docentes y padres, en una jornada cargada de emoción y significado.

Durante el trayecto, los vecinos se detenían para grabar el desfile y aplaudir a los niños, valorando la puesta en escena que recordó uno de los momentos más importantes de la historia argentina y jujeña.

El acto incluyó también bailes tradicionales y representaciónes de los alumnos de quinto grado que fueron ovacionados por el público presente.

 

