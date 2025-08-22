La Escuela Belgrano realizó una marcha evocativa por el Éxodo Jujeño en pleno centro de la ciudad

El recorrido comenzó en la institución educativa, ubicada sobre calle Alvear, y continuó por distintas arterias del centro capitalino hasta llegar a la Catedral Basílica, frente a plaza Belgrano. Lugar donde se realizó la bendición de la bandera nacional un 1812 portada por Manuel Belgrano.

El recorrido comenzó en la institución educativa, ubicada sobre calle Alvear, y continuó por distintas arterias del centro capitalino hasta llegar a la Catedral Basílica, frente a plaza Belgrano. Lugar donde se realizó la bendición de la bandera nacional un 1812 portada por Manuel Belgrano.

Participaron alumnos de nivel inicial y primario, quienes se encontraban caracterizados con vestimenta de la época histórica. Acompañaron directivos, docentes y padres, en una jornada cargada de emoción y significado.

Durante el trayecto, los vecinos se detenían para grabar el desfile y aplaudir a los niños, valorando la puesta en escena que recordó uno de los momentos más importantes de la historia argentina y jujeña.

El acto incluyó también bailes tradicionales y representaciónes de los alumnos de quinto grado que fueron ovacionados por el público presente.