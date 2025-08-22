El viento norte corre sobre la capital jujeña

El viento norte volvió a hacerse sentir con fuerza en Jujuy durante la jornada de este viernes, azotando la capital provincial y gran parte del territorio con ráfagas intensas que levantaron polvo y redujeron notablemente la visibilidad. Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento fuerte y viento zonda, que se mantendrá vigente al menos hasta el próximo domingo.

Según el organismo, en las zonas cordilleranas los vientos soplan del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, alcanzando los 120 km/h en áreas más elevadas. En los valles y quebradas, en tanto, se registra la presencia de viento zonda, con intensidades de entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 75 km/h.

Regiones afectadas

El alerta abarca gran parte de la provincia: la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Yavi, como también localidades del valle y zonas bajas de Doctor Manuel Belgrano, El Carmen, Palpalá, San Pedro, San Antonio, Santa Bárbara, Ledesma y Valle Grande.

Riesgos y recomendaciones

El fenómeno no solo provoca incomodidad por el polvo en suspensión, sino que además puede afectar la salud, agravar cuadros respiratorios, provocar deshidratación y generar complicaciones en la circulación vehicular. También aumenta el riesgo de incendios forestales debido a la baja humedad y el ascenso repentino de la temperatura.

Defensa Civil recomendó evitar actividades al aire libre, asegurar objetos sueltos, cerrar bien puertas y ventanas, y conducir con máxima precaución en rutas. Además, sugirió mantener a mano una mochila de emergencia con agua, linterna, radio y teléfono cargado.

Panorama

De acuerdo al pronóstico, las condiciones se mantendrán durante todo el fin de semana, por lo que se insta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y organismos provinciales de seguridad.