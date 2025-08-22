Más de 100 motoqueros recorrieron Jujuy

Más de un centenar de motociclistas de distintos países de Sudamérica llegaron a la provincia para participar del Encuentro Harley-Davidson, organizado por la Hermandad Harley-Davidson en Jujuy. Durante tres días recorrieron rutas, compartieron actividades sociales y mostraron la esencia de una comunidad que trasciende fronteras. En diálogo con el streaming de El Tribuno de Jujuy, Richard Doniseli, miembro de la Hermandad y motociclista con más de cuatro décadas de experiencia sobre una Harley, destacó la importancia de esta iniciativa: “Estamos participando de un encuentro organizado por una agrupación sin fines de lucro creada aquí en Jujuy. Todo muy bien preparado, los muchachos hicieron un gran trabajo y nosotros vinimos a compartir la pasión por las motos y la amistad”.

Más de un centenar de motociclistas de distintos países de Sudamérica llegaron a la provincia para participar del Encuentro Harley-Davidson, organizado por la Hermandad Harley-Davidson en Jujuy. Durante tres días recorrieron rutas, compartieron actividades sociales y mostraron la esencia de una comunidad que trasciende fronteras.

En diálogo con el streaming de El Tribuno de Jujuy, Richard Doniseli, miembro de la Hermandad y motociclista con más de cuatro décadas de experiencia sobre una Harley, destacó la importancia de esta iniciativa: “Estamos participando de un encuentro organizado por una agrupación sin fines de lucro creada aquí en Jujuy. Todo muy bien preparado, los muchachos hicieron un gran trabajo y nosotros vinimos a compartir la pasión por las motos y la amistad”.

La reunión en Jujuy fue la segunda que se realiza en la provincia y contó con la presencia de delegaciones de Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y de distintas provincias argentinas. Doniseli explicó que el sentido de estas convocatorias no se limita a lo turístico: “Nos juntamos cuando alguien organiza una reunión para disfrutar de los amigos que tenemos en toda Latinoamérica. Pasamos dos o tres días juntos, recorremos rutas y lo vivimos intensamente”.

El motociclista resaltó que la Hermandad se sostiene en valores que van más allá de las motos. “Es difícil de explicar, pero cuando la gente convoca, los que amamos la ruta acudimos sin dudarlo. No importa de dónde vengas, acá no hay distinción de países. Somos todos iguales, unidos por la misma pasión”, señaló.

El programa incluyó extensos recorridos por la región. Los motoqueros visitaron las Salinas Grandes, recorrieron caminos de Salta y la Quebrada, y continuaron con diferentes circuitos turísticos dentro de la provincia. “Ayer anduvimos mucho, fuimos a las Salinas y a distintas localidades. En tres días hacemos muchos kilómetros, porque la ruta es parte de lo que vinimos a buscar”, describió Doniseli.

Además de las travesías, los participantes compartieron almuerzos y actividades recreativas. Uno de los puntos de encuentro fue el Parque Los Alerces, donde disfrutaron de un almuerzo y de la camaradería característica del grupo.

Doniseli, oriundo de Buenos Aires, compartió su experiencia personal con Harley-Davidson: “Hace 40 años que tengo Harley. Para mí no es solo una moto, es un estilo de vida. El rugido del motor y la sensación de libertad que transmite son incomparables. Una Harley es parte de tu historia y de tu identidad”.

El motociclista subrayó que la marca no solo es símbolo de exclusividad, sino también de comunidad. “Harley-Davidson es un grupo selecto, pero al mismo tiempo amplio, porque somos muchos los que nos inclinamos por esta marca. Lo que nos une es la ruta y la fraternidad”.

Uno de los aspectos más llamativos del encuentro fue la diversidad de los participantes. Vinieron motociclistas de toda Sudamérica, lo que generó un clima de integración. “Han venido de Perú, de Chile, de Uruguay, de Paraguay y de Brasil. La verdad que se convoca gente de todos lados y la pasamos bien todos juntos. Lo lindo es que acá no existen fronteras”, remarcó Doniseli durante la entrevista.

El motociclista resaltó también el impacto positivo que estos encuentros generan en las comunidades locales. La llegada de decenas de motos despierta curiosidad y entusiasmo en las calles, además de dinamizar la actividad turística.

Para los integrantes de la Hermandad, cada salida representa mucho más que un viaje. “Un día antes de salir ya estoy en el viaje. La expectativa, el reencuentro con amigos, la ruta… todo eso forma parte de lo que vivimos. Es inexplicable, pero quienes amamos las Harley lo entendemos perfectamente”, expresó Doniseli para terminar.