Hoy se realiza la marcha evocativa y quema simbólica en las calles de la capital

San Salvador de Jujuy se viste de historia este 22 de agosto para conmemorar el 213° aniversario del Éxodo Jujeño, la heroica gesta de 1812 en la que el pueblo, siguiendo las órdenes del General Manuel Belgrano, abandonó sus hogares para dejar "tierra arrasada" a las tropas realistas. La principal conmemoración de esta noche será la tradicional Marcha Evocativa, que culminará con el emotivo acto de la Quema Simbólica.

Cronograma de la Marcha Evocativa

Esta noche se realizará la recreación de la retirada del pueblo. La concentración de las delegaciones de gauchos, instituciones y familias está prevista para las 17 en la Avenida Córdoba.

A las 19:00 horas, la marcha comenzará su recorrido, que pasará por las calles céntricas de la ciudad para finalizar en el icónico Puente Gorriti. A las 20, en este punto, se llevará a cabo el acto más solemne de la noche: la lectura del histórico Bando del General Belgrano.

Inmediatamente después, se procederá a la Quema Simbólica sobre el lecho del Río Xibi Xibi. En este acto, se incendian chozas de paja y madera, simbolizando el sacrificio y la valentía del pueblo jujeño al abandonar todo para defender la libertad de la Patria, una gesta que sería clave para las posteriores victorias de Tucumán y Salta.

Las autoridades municipales informaron que debido a los eventos, habrá cortes de tránsito en la zona céntrica a partir de las 17, y se modificarán los recorridos del transporte público para garantizar la seguridad de los asistentes.

Además de los actos centrales, durante todo el día se celebran distintas actividades culturales y festivas en el marco del "Éxodo Jujeño", como ferias de comidas regionales y festivales folclóricos en distintos puntos de la ciudad.