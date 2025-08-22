¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
22 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Andis
Andrea del Boca
Humahuaca
Concesionario Rolcar SA
Mindfulness
Andis
Andrea del Boca
Humahuaca
Concesionario Rolcar SA
Mindfulness

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1340.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Un hombre resultó herido tras caer desde un camión en Humahuaca

Un hombre de 64 años sufrió un traumatismo encéfalocraneano luego de precipitarse desde una altura de tres metros mientras realizaba tareas laborales. 

Viernes, 22 de agosto de 2025 10:49

 Un trabajador de 64 años resultó con heridas de consideración tras sufrir un accidente laboral en las afueras de esta ciudad. El hecho ocurrió este martes, poco antes de las 15 horas, cuando la víctima se precipitó desde la caja de un camión desde una altura aproximada de tres metros.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 Un trabajador de 64 años resultó con heridas de consideración tras sufrir un accidente laboral en las afueras de esta ciudad. El hecho ocurrió este martes, poco antes de las 15 horas, cuando la víctima se precipitó desde la caja de un camión desde una altura aproximada de tres metros.

El hombre, oriundo del barrio 2 de Abril, fue asistido en el lugar por personal del SAME, quienes lo trasladaron de inmediato al hospital público. Según el parte médico, el paciente llegó al centro de salud consciente y fue diagnosticado con un Traumatismo Encéfalocraneano (TEC) sin pérdida del conocimiento.

El médico de guardia a cargo de la evaluación dispuso que quede internado bajo observación para controlar su evolución. Personal del servicio de emergencia que lo trasladó informó que el accidente se produjo mientras la víctima realizaba labores en un paraje ubicado a unos 8 kilómetros de Humahuaca.

Fuentes policiales de la seccional local manifestaron que no tenían conocimiento del incidente al momento de ser notificados por el nosocomio. Se espera que se realicen las actuaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD