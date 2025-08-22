Un hombre resultó herido tras caer desde un camión en Humahuaca

Un trabajador de 64 años resultó con heridas de consideración tras sufrir un accidente laboral en las afueras de esta ciudad. El hecho ocurrió este martes, poco antes de las 15 horas, cuando la víctima se precipitó desde la caja de un camión desde una altura aproximada de tres metros.

El hombre, oriundo del barrio 2 de Abril, fue asistido en el lugar por personal del SAME, quienes lo trasladaron de inmediato al hospital público. Según el parte médico, el paciente llegó al centro de salud consciente y fue diagnosticado con un Traumatismo Encéfalocraneano (TEC) sin pérdida del conocimiento.

El médico de guardia a cargo de la evaluación dispuso que quede internado bajo observación para controlar su evolución. Personal del servicio de emergencia que lo trasladó informó que el accidente se produjo mientras la víctima realizaba labores en un paraje ubicado a unos 8 kilómetros de Humahuaca.

Fuentes policiales de la seccional local manifestaron que no tenían conocimiento del incidente al momento de ser notificados por el nosocomio. Se espera que se realicen las actuaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.