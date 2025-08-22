Días atrás en la Central de Policía de la Provincia se concretó una reunión para coordinar aspectos de seguridad del duelo, Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro que disputarán el domingo a las 16 en el "Emilio Fabrizzi", por la semifinal de la Copa Jujuy. De la misma participaron el comisario General, Federico Méndez, jefe del Departamento de Operaciones Policiales; el comisario General Elvio Chauque, jefe Unidad Regional 8 de Palpalá; el comisario Mayor, Ignacio Torres, segundo jefe del DOP entre otros funcionarios policiales. Además estuvieron el coordinador Provincial de Copa Jujuy, Pedro Ruiz y dirigentes del "merengue" y del "millonario".

Días atrás en la Central de Policía de la Provincia se concretó una reunión para coordinar aspectos de seguridad del duelo, Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro que disputarán el domingo a las 16 en el "Emilio Fabrizzi", por la semifinal de la Copa Jujuy. De la misma participaron el comisario General, Federico Méndez, jefe del Departamento de Operaciones Policiales; el comisario General Elvio Chauque, jefe Unidad Regional 8 de Palpalá; el comisario Mayor, Ignacio Torres, segundo jefe del DOP entre otros funcionarios policiales. Además estuvieron el coordinador Provincial de Copa Jujuy, Pedro Ruiz y dirigentes del "merengue" y del "millonario".

Ricardo Campos, vicepresidente de Atlético San Pedro le contó a El Tribuno de Jujuy que "se limaron todos los temas inherentes a la seguridad que es lo que nos interesa a los dos clubes, el traslado de las hinchadas, en nuestro caso llegando desde San Pedro, se acordó el acceso con la policía y con Zapla porque no es la primera vez que vamos a jugar, siempre hubo buena predisposición y creemos que será una fiesta del fútbol como siempre fue. Ahora nos queda esperar que tengamos un lindo marco, tenemos 5 colectivos y más todos los vehículos particulares, calculamos unas 300 personas entre socios, hinchas y familia. La intención es que la hinchada ya venga con su entrada en mano (se venderá en cada club), pero también se venderán el mismo domingo", señaló.

Por otra parte, Gustavo Suárez, asesor legal de Zapla, dijo que "esperamos que salga todo excelente, con buena concurrencia, sabemos que Zapla es uno de los clubes más convocantes de la provincia y barajamos la posibilidad de tener un gran aforo con la seguridad necesaria y deseamos que sea una fiesta del fútbol con la familia. La policía diagramó la cantidad de efectivos sabiendo la envergadura del partido. La gente de San Pedro ingresa por Ruta 66 hasta la circunvalación a la altura de Agua Potable y ahí conecta la ruta que desemboca a Río Blanco, de ahí ingresa a Palpalá por avenida Del Congreso y engancha avenida Río de La Plata hasta el estadio", explicó. El público local ocupará las tribunas habituales (popular y platea) y el visitante las gradas del arroyo Las Martas.