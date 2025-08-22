"Tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y lo subimos a la Presidencia"

Jonathan Kovalivker es el presidente de la droguería Suizo Argentina, que está mencionada como la firma que ejecuta los contratos y pide un retorno del 8% que en parte va directo a la hermana del Presidente y los riojanos Lule y Martín Menem. Las sospechas sobre esa droguería comenzaron en agosto del año pasado, cuando se reveló una denuncia propiciada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Ahora, el canal de streaming Carnaval difundió audios donde el titular de la Andis, Diego Spagnuolo, involucra a la droguería de la familia Kovalivker en el entramado. "De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia", dice Spagnuolo.

Fuentes que conocen de cerca este entramado dijeron que Jonathan Kovalivker está en la mira del peronismo, donde lo acusan financiar campañas negativas durante las elecciones de 2023.

Kovalivker también es señalado por haber juntado plata para la fiscalización de La Libertad Avanza en la segunda vuelta de 2023, una tarea en la que estuvo muy activo el PRO. Casualmente, por esos días "Jony" se juntó a jugar al pádel con Mauricio Macri en Nordelta.

Las fuentes también hablan de una reunión en una quinta de la zona de Luján donde habrían participado varios hombres de negocios, también en la época del ballotage. Se menciona a un empresario muy cercano al gobierno que también habría sido parte del operativo.

El escándalo de los medicamentos de la Andis ya llegó a la Cámara de Diputados y avanza un pedido de informes en el que la oposición pedirá que se cite a comparecer a Kovalivker y a Lule Menem.