La droguería Suizo Argentina está mencionada como la firma que ejecuta los contratos y pide un retorno del 8% que en parte va directo a la hermana del Presidente y los riojanos "Lule" y Martín Menem. Las sospechas sobre esa droguería se iniciaron en agosto del año pasado, cuando reveló una denuncia propiciada por la ministra Sandra Pettovello.

Ahora, el canal de streaming Carnaval difundió audios donde el titular de la Andis, Diego Spagnuolo, involucra a la droguería de la familia Kovalivker en el entramado. "De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia", dice Spagnuolo.

Fuentes que conocen de cerca este entramado dijeron que Jonathan Kovalivker está en la mira del peronismo, donde lo acusan financiar campañas negativas durante las elecciones de 2023.

Kovalivker también es señalado por haber juntado plata para la fiscalización de La Libertad Avanza en la segunda vuelta de 2023, una tarea en la que estuvo muy activo el PRO. Casualmente, por esos días "Jony" se juntó a jugar al pádel con Mauricio Macri en Nordelta.

Las fuentes también hablan de una reunión en una quinta de la zona de Luján donde habrían participado varios hombres de negocios, también en la época del ballotage. Se menciona a un empresario muy cercano al gobierno que también habría sido parte del operativo.