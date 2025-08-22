Se vienen las semifinales del Apertura

El Torneo Apertura de la Liga Quebradeña de Fútbol llega a su etapa definitoria.

El Torneo Apertura de la Liga Quebradeña de Fútbol llega a su etapa definitoria.

Es que el domingo se jugarán los partidos de semifinales, en su instancia de ida, del "Miguel Quispe" tanto en damas como en caballeros y las expectativas son enormes.

Las chicas se medirán en las canchas de Fundación Volcán y Unión Maimará desde las 15.10 respectivamente.

Fundación, que dejó en el camino a Bárcena Norte el fin de semana pasado, se verá las caras de Defensores de Belgrano de Tilcara, equipo siempre animador del torneo quebradeño, y Unión recibirá a Juventus Fútbol Club de Humahuaca.

Mientras que los duelos de los varones quedaron programados así.

A las 16.30, Bárcena Norte, que superó a Fundación Volcán en la etapa anterior, se medirá en su reducto con Olimpia Fútbol Club y a las 16.50, Unión Maimará chocará con Atlético Terry, que viene de eliminar a Independencia de Humahuaca en los cuartos de final.

De esta manera, los simpatizantes de estos equipos tendrán una cita obligada el domingo en los mencionados escenarios.

Siempre el más condicionado en estos compromisos de ida y vuelta es el dueño de casa, atendiendo que ganando se puede ir a la revancha más tranquilo, especulando que la responsabilidad recaerá sobre el adversario.

Entonces, los clasificados deberán esforzarse al máximo para sacar adelante sus compromisos de estas semifinales del certamen norteño.

Todo está listo y sólo falta que el balón comience a rodar en un domingo repleto de emociones, donde los hinchas también "jugarán" un rol clave, asistiendo y alentando.