San Martín volvió al triunfo ante Maipú

El primer gol llegó a los 38 minutos del primer tiempo, cuando Juan Cruz Esquivel abrió el marcador para el "santo". En la segunda mitad, un penal ejecutado con potencia por el arquero Darío Sand amplió la ventaja a los 19 minutos del complemento. El descuento de Luciano Paredes, a los 37 minutos del segundo tiempo, le puso suspenso al cierre.

El primer gol llegó a los 38 minutos del primer tiempo, cuando Juan Cruz Esquivel abrió el marcador para el "santo". En la segunda mitad, un penal ejecutado con potencia por el arquero Darío Sand amplió la ventaja a los 19 minutos del complemento. El descuento de Luciano Paredes, a los 37 minutos del segundo tiempo, le puso suspenso al cierre.

Durante el encuentro, hinchas del "santo" subidos al alambrado obligaron a suspender el partido por algunos minutos. Luego, el juego se reanudó con normalidad.

En el complemento, Esquivel salió lesionado y fue reemplazado por Zuliani. Más tarde, Campodónico realizó otros tres cambios para sostener el resultado.

Con esta victoria, San Martín llegó a los 43 puntos en el campeonato, mientras que Maipú se quedó con 36. El conjunto tucumano venía de un empate con Alvarado y necesitaba ganar para mantenerse entre los puestos de clasificación.

El encuentro dejó como figuras destacadas a Darío Sand, no solo por su penal convertido sino también por tapadas clave, y al defensor Aníbal Paz.

La otra cara de la moneda fue la visita. Es que se trató de una dura derrota para Maipú en el Norte del país.

En líneas generales no jugó bien y sufrió más de la cuenta, a pesar de que el tanto cerca del final maquilló la tarea, estando cerca de la igualdad que nunca llegó.