Hugo Soria sueña con ascender con el "lobo"

Hugo Soria es el termómetro de la mitad de la cancha de Gimnasia y Esgrima. El volante central pasa por un buen momento y sueña a lo grande "sería un sueño jugar en primera división con Gimnasia, hablo con mi esposa y le digo que debo ir partido por partido, no nos podemos adelantar, este campeonato es muy difícil y puede pasar cualquier cosa", apuntó.

Hugo Soria es el termómetro de la mitad de la cancha de Gimnasia y Esgrima. El volante central pasa por un buen momento y sueña a lo grande "sería un sueño jugar en primera división con Gimnasia, hablo con mi esposa y le digo que debo ir partido por partido, no nos podemos adelantar, este campeonato es muy difícil y puede pasar cualquier cosa", apuntó.

El uruguayo supo cambiar silbidos por aplausos, hoy pasa por un gran momento futbolístico y es el estandarte del equipo de Matías Módolo "eso es parte de nuestro trabajo, cuando andas bien te aplaude y cuando andas mal la gente te critica, pero estamos preparados para eso y ahora estoy disfrutando del momento personal que estoy pasando como así también grupal, estamos en un año excelente y me gustaría cerrar con un broche de oro que es llevarlo al club al ascenso", subrayó.

Y reiteró que "disfruto al máximo, no solo yo sino la familia también, nosotros supimos vivir el momento cuando perdimos los siete partidos seguidos y la pasamos muy mal", recordó.

El domingo el "lobo" tendrá otra final ante Almirante Brown "tratamos de hacer nuestro trabajo, sabemos que tenemos a Mendoza arriba, pero con nuestras armas vamos a luchar para volver a la punta, ahora vamos a almirante, un partido difícil, ellos en su cancha se hacen muy fuertes pero vamos a buscar hacer el mejor partido".

Por eso destacó que "el secreto está en que todos nos entregamos en cada pelota, felicité a mis compañeros porque en cada pelota dejan la vida, eso es lo más importante, el grupo y la unión que tenemos", resaltó.

La "fragata" será un rival complicado "sabemos que se hacen muy fuertes de local, están buscando salir de una zona que no les gusta estar a nadie, pero nosotros tenemos que ir a buscar los tres puntos que lo necesitamos para seguir arriba y no perderle pisadas a Mendoza y hacer un buen partido allá", puntualizó Hugo Soria ante El Tribuno de Jujuy.

Consultado sobre esos fallos que favorecen a Gimnasia de Mendoza, como lo vive, el volante del conjunto "albiceleste" contó que "nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo, lo venimos haciendo muy bien, no queremos hablar mucho de esas cosas porque nos enfocamos en nosotros, esperemos seguir por este camino, tratar de sacar los tres puntos que es lo que más queremos".

Por último, contó como se vive el día a día "trabajado todos los días, el grupo está muy bien, la ansiedad está siempre, queremos que ya llegue el fin de semana para jugar el partido, estar arriba pisándole los talones a Mendoza es impresionante, la verdad que esperábamos otra cosa y nos sentimos privilegiados de estar arriba", finalizó Soria.