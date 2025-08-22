Se realizó la presentación de la primera edición de la "Copa Padel Jujuy Crece con el Deporte" en "Culturarte". El certamen es organizado de manera conjunta con la Secretaría de Deportes de la provincia y la Unión Jujeña de Padel.

Durante la presentación, estuvo presente Luis Calvetti, Secretario de Deportes de la provincia; Pedro Ruiz, Coordinador Provincial de Copa Jujuy Energía Viva; Sebastián Casasco, Presidente de la Unión Jujeña de Padel e integrantes de la comisión directiva.

El certamen se jugará desde el 16 de septiembre "esperamos más de 300 jugadores en categorías tercera hasta séptima en caballeros mientras en damas de quinta a séptima, ya están abiertas las inscripciones se pueden registrar en la página de la unión, allí hay un flayer tienen hasta el 3 de septiembre, son con cupos limitados", destacó Casasco.

El dirigente agradeció "a la Secretaría de Deportes porque logramos avanzar y poner hoy la posibilidad de disputar un torneo diferente, la sede principal será La Rural Padel, pero habrá otras subsedes que se dará a conocer posteriormente", expresó.

Casasco contó que "habrá importantes premios, ya que los campeones se llevan 400 mil pesos cada uno sumado al trofeo, indumentaria y todo el contexto que habrá en el torneo, la final será transmitida por streaming, tendremos una cancha con tribunas, con stand relacionado al deporte, con gastronomía, un espacio que tiene que ver fundamentalmente con la familia".

Por su parte Luis Calvetti remarcó el impulso que le viene dando al deporte el Gobernador de la provincia, Carlos Sadir, "que sigue insistiendo, fomentando el deporte entendiendo que se trata de una herramienta transformadora fundamental para la comunidad".

El titular de la cartera de deportes en Jujuy dijo que "esta Copa Padel Jujuy Crece con el Deporte, sabemos de la importancia de esta disciplina, el crecimiento de canchas, jugadores, entrenadores, sabemos del buen trabajo que viene desarrollando la Unión Jujeña".

Anunció que "vamos a tener una capacitación de por medio, una clínica que se va a dar en el transcurso del torneo o más adelante, estamos muy contentos por esta sinergia que se da para que la Secretaría de Deportes, el Gobierno trabaje codo a codo con los dirigentes deportivos".