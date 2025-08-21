Concretan emotivo homenaje a las Mujeres del Éxodo

Por segundo año consecutivo, la asociación civil La Gauchita rindió homenaje a las Mujeres del Éxodo, con una ceremonia que recordó con patriótica gratitud la participación de las hijas de Jujuy en la epopeya de 1812.

La conmemoración tuvo lugar recientemente en la plaza Belgrano y fue organizada por La Gauchita y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy en el inicio de la "Semana del Éxodo".

Tras el izamiento de Banderas, se entonaron las estrofas del Himno Nacional y de la Marcha al Éxodo con el acompañamiento de la Banda de Música de la comuna, para luego hacerse un minuto de silencio en homenaje a las mujeres que entregaron sus vidas por la patria y se colocó una ofrenda floral.

También se escucharon palabras alusivas a cargo de la asesora cultural de la asociación civil La Gauchita, Irene Ballatore, quien se refirió a las mujeres que fueron protagonistas de los dramáticos momentos de agosto de 1812, cuando hubo que emigrar ante el avance de una invasión realista y hacer tierra arrasada como último recurso para evitar la total destrucción del ejército revolucionario.

A la ceremonia asistieron el secretario de Cultura de la Municipalidad, Luciano Córdoba; la presidenta de La Gauchita Rufina Mamaní, y la coordinadora de la institución, Silvia Yapura.

Se destacó la presencia de delegaciones de la escuela municipal "Marina Vilte" con abanderados y escoltas.

Al concluir el acto, y mientras se servía a los asistentes un rico mate con bollos caseros, mujeres del grupo Ecos de la Copla rindieron homenaje a las heroínas jujeñas con vibrantes coplas alusivas.

La asociación civil La Guachita hizo público su agradecimiento al intendente Raúl Jorge y a su equipo por el acompañamiento a la recordación, que tuvo sentida emotividad.