Fue el turno del vóley

En las instalaciones del Club Atlético San Pedro se desarrollaron ayer los Juegos Escolares 2025, en la disciplina vóley masculino y femenino para escuelas de nivel secundario de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

La organización estuvo a cargo de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy con la colaboración de autoridades de Región IV, profesores de educación física y directivos de las escuelas participantes.

Los partidos se disputaron en dos categorías, libre y escolar. Cada escuela participante disputa como mínimo dos encuentros y aquellos que llegan a la final pueden jugar 4 partidos en un día.

Para destacar la presencia y acompañamiento de docentes y familiares de los chicos que colmaron las instalaciones del Club Atlético San Pedro.

Valeria Trujillo, directora de Deportes, destacó el gran trabajo que se viene haciendo en los Juegos Escolares.

"En estos tres meses ya se desarrollaron jornadas de competencia con disciplinas como el fútbol y el atletismo, hasta llegar al mes de agosto que será exclusivo para el vóley", dijo.

Ayer le tocó el turno a los chicos del nivel medio y la semana que viene las escuelas primarias realizarán idéntica competencia.

Durante el mes de septiembre, indicó Trujillo habrá un receso para los chicos y se retoma la actividad en octubre con la disciplina Básquet, para luego terminar con handball en noviembre de este año.