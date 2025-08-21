¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

21 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Deportes

Bullrich se reunirá con el ministro del Interior de Chile

Será para dialogar y analizar los actos violentos ocurridos el día de ayer en el partido.

Jueves, 21 de agosto de 2025 14:08

La ministra Patricia Bullrich, acompañada por el Director de Seguridad en Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad Nacional, Franco Berlín, recibirán el día de hoy al Ministro del Interior de la Republica de Chile, tras la batalla campal en el partido por la Copa Libertadores entre Independiente y Universidad.

La ministra Patricia Bullrich, acompañada por el Director de Seguridad en Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad Nacional, Franco Berlín, recibirán el día de hoy al Ministro del Interior de la Republica de Chile, tras la batalla campal en el partido por la Copa Libertadores entre Independiente y Universidad.

Conforme a lo informado a la agencia Noticias Argentinas, la reunió será para dialogar y analizar los actos violentos ocurridos el día de ayer en el partido, que concluyó con heridos y más de 100 detenidos.

El encuentro se realizará en el barrio porteño de Recoleta, en Gelly y Obes al 2287, a las 16.00.

Temas de la nota

