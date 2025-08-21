Unión Calilegua clasificó y Peñarol quedó eliminado

Luego de ser el foco en medios de comunicación por varios días, la Liga Regional Jujeña de Fútbol mediante el Tribunal de Penas determinó una serie de sanciones que incluyen la quita de 6 puntos al Club Peñarol con la cual resultó favorecido Unión Calilegua, que pese a perder el partido por inferioridad numérica en el duelo disputado en cancha de Defensores de Fraile Pintado, logró pasar a los cuartos de final del certamen.

Luego de ser el foco en medios de comunicación por varios días, la Liga Regional Jujeña de Fútbol mediante el Tribunal de Penas determinó una serie de sanciones que incluyen la quita de 6 puntos al Club Peñarol con la cual resultó favorecido Unión Calilegua, que pese a perder el partido por inferioridad numérica en el duelo disputado en cancha de Defensores de Fraile Pintado, logró pasar a los cuartos de final del certamen.

De igual manera el vergonzoso final que tuvo denuncias penales, varios lesionados, un fracturado, robo de pertenencias, invasión de cancha con posterior agresión y saqueo, estrepitoso arbitraje con 9 jugadores expulsados, instalaciones en deterioro, ausencia de ambulancia, mal accionar de los efectivos de la Unidad Regional 4, nula presencia de la Liga Regional, entre otras, quedará como precedente para el "fútbol federado" del ramal jujeño tras la inmediata resolución 22/25 del Tribunal de Penas.

En limpio lo que expresa es que "Visto: Los informes del árbitro principal, del veedor, descargo de los clubes Unión Calilegua y Peñarol, filmaciones referente a los incidentes en cancha de Defensores de Fraile Pintado. Se considera que el partido fue suspendido por el visitante quedó en inferioridad por las 5 expulsiones. En el momento que el árbitro suspende el partido se produce un tumulto entre jugadores posteriormente ingresó la parcialidad de Peñarol a agredir a jugadores rivales, cuerpo técnico y colaboradores. Los hinchas no sólo ingresaron saltando el alambrado sino también por la puerta de acceso que permanecían abiertas. El informe del árbitro constituye semiplena prueba y dice "una vez finalizado el partido se desata una batalla campal entre jugadores, luego ingresa la hincha local a agredir a jugadores de Calilegua, llegando a cruzar todo el campo de juego hasta llegar donde se encontraba la hinchada visitante a quiénes le arrojaron piedras y botellas, poniendo en riesgo la integridad física". Además el árbitro debió parar el partido en 2 oportunidades porque se arrojaban proyectiles desde la tribuna local. Incluso se tuvo que hacer cerrar la puerta de ingreso al campo estaba sin candado y sin custodia policial. Y la responsabilidad en la organización y seguridad de todos los asistentes y protagonistas corresponde al club local", expuso.

Por ello el Tribunal de Penas resolvió: Artículo 1º Dar por finalizado el partido. Dar por perdido a Unión Calilegua por quedar en inferioridad numérica. Registrarse como resultado Peñarol 1 - Calilegua 0. Artículo 2º Sancionar a Peñarol con la deducción de 6 puntos al finalizar la Segunda Fase del Torneo Anual 2025 por los disturbios causados por sus hinchas al final del partido. Artículo 3º Sancionar a Peñarol con una multa por 280 entradas generales. Artículo 4º Determinar que los próximos 3 partidos de 1º División que debe disputar Peñarol serán a puertas cerradas (sin público).

Los cruces de cuartos de final

El Torneo Anual 2025 de la Liga Regional de Fútbol denominado "Marcelo Monasterio" ya definió los cruces de cuartos de final en 1º División por la Tercera Fase Final. Entonces tras el fallo del Tribunal de Penas Unión Calilegua será local en la ida ante Sportivo Alberdi, espera en semis Central Norte (clasificó 1º en el grupo). Y por la otra llave de cuartos será local Bancario vs Defensores de Yuto, aguarda en semis Mitre de Calilegua (1º del grupo). Son encuentros de ida y vuelta y en la final se sorteará la localía que también será ida y vuelta.