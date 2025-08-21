También clasificó Estudiantes

Con este resultado, el "pincha avanzó a los cuartos de final y se enfrentará al ganador del duelo entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre que se enfrentaban al cierre de esta edición.

El primer tiempo fue parejo. Estudiantes tuvo un poco más de dominio del balón y buscó imponer su mediocampo, aunque Cerro Porteño contó con intentos por las bandas a través de Federico Carrizo y Juan Manuel Iturbe.

Durante gran parte de la etapa inicial, Estudiantes mantuvo dominio y trabajo en campo rival, con destacada presencia del juvenil Mikel Amondarain, aunque sin poder generar peligro claro dentro del área.

Por su parte, Cerro Porteño logró inquietar con varios centros que cruzaron el área y exigieron más de lo esperado, pero el arco local se mantuvo en cero.

El volante Alexis Castro tuvo la oportunidad que pudo haber asegurado el pase para Estudiantes, pero el arquero argentino Alexis Martín Arias respondió bien y contuvo el tiro cruzado, preservando el 0-0.

Históricamente, Estudiantes jugó los cuartos de final en nueve ocasiones.