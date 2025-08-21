¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
21 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Copa Libertadores
Liga Jujeña
Complejo Ibiza
Ultramaratón
Futbol infantil
Arte Comic
Biblioteca infantil Artekis
San Pedro
PALPALÁ
centro capitalino
Copa Libertadores
Liga Jujeña
Complejo Ibiza
Ultramaratón
Futbol infantil
Arte Comic
Biblioteca infantil Artekis
San Pedro
PALPALÁ
centro capitalino

DÓLAR OFICIAL

$1315.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2169.75

DÓLAR BLUE

$1340.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

También clasificó Estudiantes

Estudiantes de La Plata se clasificó anoche a los cuartos de final de la Copa Libertadores después de empatar 0-0 con Cerro Porteño, gracias al triunfo por 1-0 en el partido de ida disputado en Paraguay.

Jueves, 21 de agosto de 2025 01:00

Con este resultado, el "pincha avanzó a los cuartos de final y se enfrentará al ganador del duelo entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre que se enfrentaban al cierre de esta edición.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Con este resultado, el "pincha avanzó a los cuartos de final y se enfrentará al ganador del duelo entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre que se enfrentaban al cierre de esta edición.

El primer tiempo fue parejo. Estudiantes tuvo un poco más de dominio del balón y buscó imponer su mediocampo, aunque Cerro Porteño contó con intentos por las bandas a través de Federico Carrizo y Juan Manuel Iturbe.

Durante gran parte de la etapa inicial, Estudiantes mantuvo dominio y trabajo en campo rival, con destacada presencia del juvenil Mikel Amondarain, aunque sin poder generar peligro claro dentro del área.

Por su parte, Cerro Porteño logró inquietar con varios centros que cruzaron el área y exigieron más de lo esperado, pero el arco local se mantuvo en cero.

El volante Alexis Castro tuvo la oportunidad que pudo haber asegurado el pase para Estudiantes, pero el arquero argentino Alexis Martín Arias respondió bien y contuvo el tiro cruzado, preservando el 0-0.

Históricamente, Estudiantes jugó los cuartos de final en nueve ocasiones.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD