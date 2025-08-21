¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
21 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Copa Libertadores
Liga Jujeña
Complejo Ibiza
Ultramaratón
Futbol infantil
Arte Comic
Biblioteca infantil Artekis
San Pedro
PALPALÁ
centro capitalino
Copa Libertadores
Liga Jujeña
Complejo Ibiza
Ultramaratón
Futbol infantil
Arte Comic
Biblioteca infantil Artekis
San Pedro
PALPALÁ
centro capitalino

DÓLAR OFICIAL

$1315.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2169.75

DÓLAR BLUE

$1340.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Luján lo goleó 5 a 0 al "lobito" en Papel NOA

Con un "hat trick" de Castro Vatt, Bárcena y Soto festejaron.

Jueves, 21 de agosto de 2025 01:00

Deportivo Luján cerró la fecha tres con una abultada goleada ante la primera local de Gimnasia. Fue 5 a 0 en el predio Papel NOA con goles de Emmanuel Castro Vatt que anotó un "hat trick" y los restantes festejos de Alejandro Bárcena y Aram Soto".

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Deportivo Luján cerró la fecha tres con una abultada goleada ante la primera local de Gimnasia. Fue 5 a 0 en el predio Papel NOA con goles de Emmanuel Castro Vatt que anotó un "hat trick" y los restantes festejos de Alejandro Bárcena y Aram Soto".

Culminada la tercera fecha del Torneo Clausura "Oscar Zambrano" por la Zona A, Zapla se adueñó del liderazgo con 7 puntos pero lo siguen de muy cerca Cuyaya y Nieva con 6 unidades. Mientras que en la Zona B, Malvinas es el único con puntaje ideal, 9 unidades, pero tiene tres escoltas, con 7, Palermo, Gorriti y La Viña.

Además ayer en femenino, Gimnasia y Esgrima goleó 4 a 0 a Luján con los gritos de Daniela Marafini con un "doblete", Giuliana Gutiérrez y Josefina Murillo.

A continuación se detallará el programa de la fecha 4 que arrancará mañana con 4 encuentros. Tal es así que en el estadio "Fausto Tejerina", se verán las caras Atlético Gorriti y General Belgrano a partir de las 14 en femenino y desde las 16 en masculino; en el estadio "La Tablada" jugarán El Cruce vs Gimnasia a las 14 las chicas y a las 16 los muchachos; en el predio "Jesús Flores" jugarán Comercio vs Alberdi desde las 14 las mujeres y a las 16 los varones y en "La Tablada" se medirán Universitario vs Lavalle a partir de las 19 en femenino y a las 21 en masculino.

En tanto que el sábado habrá un sólo cotejo que se disputará en "La Tablada" entre Luján y La Viña desde las 14 las chicas y a partir de las 16 los muchachos. Ya el domingo en "La Tablada" se medirán Palermo vs Malvinas a las 14 las mujeres y a las 16 los varones; en el "Fortín Gaucho" Los Perales vs Talleres desde las 14 en femenino y a las 16 en masculino y en el "Líbero Brabo" San Francisco vs Atlético Palpalá a las 14 las chicas y a las 16 los muchachos. Será reprogramado el duelo entre Ciudad de Nieva y Zapla.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD