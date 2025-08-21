Luján lo goleó 5 a 0 al "lobito" en Papel NOA

Deportivo Luján cerró la fecha tres con una abultada goleada ante la primera local de Gimnasia. Fue 5 a 0 en el predio Papel NOA con goles de Emmanuel Castro Vatt que anotó un "hat trick" y los restantes festejos de Alejandro Bárcena y Aram Soto".

Culminada la tercera fecha del Torneo Clausura "Oscar Zambrano" por la Zona A, Zapla se adueñó del liderazgo con 7 puntos pero lo siguen de muy cerca Cuyaya y Nieva con 6 unidades. Mientras que en la Zona B, Malvinas es el único con puntaje ideal, 9 unidades, pero tiene tres escoltas, con 7, Palermo, Gorriti y La Viña.

Además ayer en femenino, Gimnasia y Esgrima goleó 4 a 0 a Luján con los gritos de Daniela Marafini con un "doblete", Giuliana Gutiérrez y Josefina Murillo.

A continuación se detallará el programa de la fecha 4 que arrancará mañana con 4 encuentros. Tal es así que en el estadio "Fausto Tejerina", se verán las caras Atlético Gorriti y General Belgrano a partir de las 14 en femenino y desde las 16 en masculino; en el estadio "La Tablada" jugarán El Cruce vs Gimnasia a las 14 las chicas y a las 16 los muchachos; en el predio "Jesús Flores" jugarán Comercio vs Alberdi desde las 14 las mujeres y a las 16 los varones y en "La Tablada" se medirán Universitario vs Lavalle a partir de las 19 en femenino y a las 21 en masculino.

En tanto que el sábado habrá un sólo cotejo que se disputará en "La Tablada" entre Luján y La Viña desde las 14 las chicas y a partir de las 16 los muchachos. Ya el domingo en "La Tablada" se medirán Palermo vs Malvinas a las 14 las mujeres y a las 16 los varones; en el "Fortín Gaucho" Los Perales vs Talleres desde las 14 en femenino y a las 16 en masculino y en el "Líbero Brabo" San Francisco vs Atlético Palpalá a las 14 las chicas y a las 16 los muchachos. Será reprogramado el duelo entre Ciudad de Nieva y Zapla.