Leonardo Álvarez logró varios podios

Leonardo Álvarez sigue cosechando podios. El ultra maratonista viene de dos competencias con un desarrollo exitoso, ya que en Formosa y Tarija, Bolivia, se subió al podio quedando entre los mejores.

Leonardo Álvarez sigue cosechando podios. El ultra maratonista viene de dos competencias con un desarrollo exitoso, ya que en Formosa y Tarija, Bolivia, se subió al podio quedando entre los mejores.

"Tuve dos competencias con éxitos que me sirvieron para seguir preparándome con miras al viaje a Italia para correr en septiembre", contó el destacado corredor que siempre lleva la bandera de Jujuy a lo más alto. "Voy a correr en pista y tendremos pruebas de campo, es atletismo master, vuelvo a mis inicios, ya que hace diez años comencé justamente con pruebas de esta modalidad y en distancias de 1500, 5000 metros y 10 mil metros respectivamente", rememoró.

"Leo" Álvarez sabe que se viene una prueba importante "estoy viajando a Bellinzona, Suiza, será el primer trail internacional que organiza Vulcania Ultra Trail, una carrera que tendrá a los mejores del mundo en un circuito exigente", detalló.

Pero confía que llegará al ciento por ciento en el aspecto físico, psicológico, técnico, después de varias competencias "estuvimos en los 21 kilómetros de Samaipata en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, quedé en el segundo lugar en mi categoría y décimo quito en la general".

Luego "viajamos a Formosa para la ultramaratón que fiscalizó la Asociación Argentina de la especialidad, fue una carrera de carácter internacional, con muy buen nivel de atletas, exigente en todos los aspectos, desde el circuito hasta el clima", sostuvo Álvarez.

Allí "después de seis horas en las cuales completamos los 70 kilómetros y medio, quedé segundo en la general con diferencia de 400 metros con el primero que fue un atleta de Uruguay logrando mi mejor marca en las 6 horas. Anteriormente hice 57 km en las 6 horas", comentó.

Otra de las carreras que estuco presente fue el Ultra Chaguaya que estuvo organizado Chaguaya Run, fue hacia el Santuario de la Virgen de Chaguaya en Tarija, completamos 21 kilómetros con 1h49´, muy buen tiempo que me sirvió para culminar tercero en la general y ganar mi categoría de 30 a 45 años", explicó Leonardo Álvarez.

Sin dudas, un gran esfuerzo para el destacado corredor de la provincia que sin ayuda, logra costear los gastos de cada viaje.