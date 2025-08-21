¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

21 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Deportes

Inscripciones para el Torneo Aurinegro 2025

En Palpalá se vivirán 2 jornadas de fútbol y sorpresa para los niños.

SEBASTIAN CASTRO
Jueves, 21 de agosto de 2025 01:00

El Centro Deportivo Constitución de Palpalá celebra este año su 11º aniversario de vida institucional con la organización del Torneo "Aurinegro 2025" denominada "La Fiesta del Fútbol Infantil" que se realizará en doble jornada. El sábado 6 y domingo 7 de septiembre en el predio Gimnasia de Jujuy Rugby y Colegio Fasta San Alberto Magno de Rio Blanco destinado para las categorías 2013, 2014, 2015 , 2016, 2017, 2018, 2019.

Por ese motivo están abiertas las inscripciones para todas las escuelitas de fútbol que deseen participar lo podrán hacer comunicándose al 3884306254 donde podrán se parte de 2 días de fútbol y sorpresa para los niños.

El coordinador general de la Escuela de Fútbol Infantil Constitución, Marcos Gurrieri, le comentó a El Tribuno de Jujuy que "el objetivo principal es confraternizar con equipos de otras localidades y si llegan de otras provincias. Ya que en estos torneos aprovechamos para jugar con otros niños que no lo hacemos seguido y en este caso llegarán de San Pedro, Perico, Susques, San Salvador y muchas escuelitas de Palpalá. Eso nos permite seguir teniendo experiencia para los chicos en las diferentes categorías", señaló.

Además confesó que "con este torneo venimos trabajando hace dos meses con un grupo de profesores que tenemos dentro de nuestra escuela de fútbol que son 6 profes y yo como coordinador. Es un tiempo prudente para que todas las cosas salgan lo mejor posible y los visitantes puedan disfrutar", agregando que "el sistema de juega será el siguiente; tendremos un cupo de 8 equipos por categorías y serán dos zonas de 4 equipos cada una, jugarán entre sí durante la jornada del sábado, la zona de grupos y de ahí clasificarán los dos primeros a la Copa de Oro y los dos segundos a la Copa de Plata. Las instancias finales se jugarán el domingo por la mañana y por la tarde. Invitamos a todos lo que deseen sumarse al Aurinegro 2025", sentenció.

