Gimnasia, con la mente puesta en "la fragata"

Con la convicción de seguir dando pelea en la parte alta de la tabla de posiciones de la Zona B de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima de Jujuy visitará a Almirante Brown este domingo bajo el control de Diego Ceballos.

El encuentro, correspondiente a la fecha 28 del certamen, se jugará en Isidro Casanova y el cuerpo arbitral se completará con Ernesto Callegari, asistente 1; Javier Mihura, asistente 2; y Lucas Brumer, cuarto árbitro.

El conjunto jujeño, en el marco de una muy buena campaña, llega a esta instancia como escolta del puntero, Gimnasia de Mendoza, a solo dos puntos de distancia.

Con 50 unidades, los dirigidos por Matías Módolo buscarán fortalecer su determinación de dar pelea hasta el final y seguir haciendo historia con una hinchada que se acostumbró a protagonizar el campeonato.

Por su parte, el equipo local vive una realidad muy distinta. Con solo 25 puntos, la "fragata" se encuentra en la parte baja de la tabla y necesita sumar desesperadamente para escapar de la zona de descenso.

En tanto, el plantel profesional "albiceleste" se movió en la tranquilidad del complejo deportivo Papel NOA, donde alternó movimientos físicos con tácticos.

Hoy Módolo definiría si realiza alguna variante con respecto al equipo que viene de ganarle con autoridad a Chaco For Ever o bien decide repetir el "once", en una de las mejores versiones que tuvo de los últimos partidos.

Precisamente, en cuanto a los encuentros finales, se confirmó que el clásico con Central Norte de Salta se jugará el domingo 31 del corriente y que una semana después, el domingo 7 de septiembre, Gimnasia visitará al "lobo" mendocino. Ambos duelos comenzarán a las 16.

Se sabe que esta parte del campeonato ya no hay margen para el error y que cada presentación se debe jugar con dientes apretados.

El hecho de estar en la parte alta de la tabla es algo que ilusiona a todos, pensando que es posible ganar el grupo y asegurarse una final por el primer ascenso.

Sin embargo, todos los que se encuentran en la vanguardia sueñan con lo mismo y el premio sólo será para uno.

El domingo a las 14, con televisación en vivo por TyC Sports, el equipo jujeño irá por otro paso en busca del objetivo y confía en que podrá sumar, ya sea uno o los tres puntos.