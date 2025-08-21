El sábado, otra edición del Torneo Éxodo Jujeño

Alrededor de 100 ajedrecistas se aguardan para competir en el Torneo "Éxodo Jujeño" que se disputará el sábado desde las 9 en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del barrio 23 de Agosto, avenida Hipólito Yrigoyen esquina Carlos Pellegrini, de Palpalá. El certamen organizado por la Comisión Directiva del barrio siderúrgico contará con la fiscalización del Club Rey Blanco se jugará bajo el Sistema Suizo a 6 rondas, 20' por jugador y se premiará a los tres primeros de cada categorías participantes, Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16 con trofeos, mientras que para la categoría libres se distribuirán $300 mil en efectivo.

Eduardo Robledo, instructor de la Escuela Rey Blanco, detalló que "esta es la 5º edición del torneo, un 23 de agosto, del cual el objetivo también para quedarnos con los 3 primeros clasificados para ser parte en noviembre del Torneo Minero en caso que se confirme la empresa que nos sponsorea. Se premiará con trofeos, medallas y dinero en efectivo en la categoría libre. La organización esta a cargo del Centro Vecinal del barrio 23 de Agosto presidido por Gloria Méndez conjuntamente con el Club Rey Blanco que pone los trofeos, medallas y dinero. También se apersonó la Secretaría de Deportes y para que este torneo tenga validez nos acompaña la Federación Argentina (Fada) y Federación Internacional (Fide)", señaló.

Además adelantó que "estarán llegando gente de Salta, de todo Jujuy, Tucumán y Catamarca para poder competir en Palpalá, estipulamos que serán casi 100 jugadores. Cada torneo que uno asiste y organiza, el objetivo es que los chicos avancen en su preparación, muestren el rendimiento en el que están y ver la preparación de ellos, pero también saber el acompañamiento de los padres que es muy importante. Queremos llegar a los torneos Sudamericanos y Panamericanos, más apostamos al Sudamericano que es en diciembre y en noviembre en Córdoba está la Copa Latinoamericana con la preparación adecuada de los chicos. El Club Rey Blanco este año estuvo presente con 12 chicos en el Nacional, en abril en Mar del Plata y después en julio se jugó el Nacional Intercolegial donde se consiguieron grandes resultados Sumbaino y Rodas", concluyó.