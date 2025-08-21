Diego Chiappero apunta a la prueba Paraty Brazil Utmb

Diego Chiappero comenzó con los trabajos de cara a la prueba "Paraty Brazil", fiscalizada por el grupo Utmb se correrá en la ciudad que lleva el nombre de la carrera a 200 kilómetros de Río de Janeiro. "Me gusta correr todo tipo de carrera, sea trail o de calle, pero este semestre me voy a enfocar en las pruebas de montaña", anunció.

El corredor de 41 años, hace seis decidió comenzar un cambio en su vida y fue logrando de a poco. "Sentía que estaba excedido de peso, estaba en 84, y decidí comenzar a entrenar, me invitó un amigo a correr y yo con sobrepeso no me animaba, porque uno cree que no va a poder, pero fui, me gustó mucho y de ese día que no deje de entrenar", contó ante El Tribuno de Jujuy.

Y los cambios llegaron en su físico "actualmente estoy en 64 kilos, incorpore una nueva alimentación en mi vida diaria, buena hidratación, entrenamientos en el gimnasio y después correr, claro que llegaron los dolores y necesitas fisioterapia sumado a un nutricionista, pero te vas formando de a poco".

El trabajo de Chiappero es "seis días a la semana de los cuales en tres hago doble turno, el resultado se nota cuando estas en medio de la prueba y parece que no das más, pero salen fuerzas de todos lados".

El corredor jujeño viene de una buena prueba en el Trail de San Pedro "en esta parte del año tratando de dedicarme a las 35 km de montaña, la de San Pedro fue mi primera para competencia y la verdad que me sentí muy bien, me motivó para ir a Brasil el próximo mes y luego tendremos para cerrar el año en Villa La Angostura", detalló.

En cuanto a la prueba de Brasil, dijo que "vamos a llegar al ciento por ciento, la idea es estas carreras es para tomarlas como entrenamientos, te mantienen enfocado y con motivación para entrenar, la Paraty en Brasil es una prueba muy dura, el año pasado corrimos en 4 horas, este año queremos bajar ese tiempo".

Paraty es una ciudad que se encuentra a 200 kilómetros de Río de Janeiro "tiene un muy pesado, mucho calor y humedad, por eso voy unos siete días antes para entrenar y tratar de aclimatarme lo más rápido posible, el circuito son 35 km más o menos con 1200 positivos que es la trepada", destacó.

Y para viajar, el jujeño hace un gran esfuerzo económico "cada vez cuesta más, es muy caro salir a competir porque tenés el traslado, el hospedaje, comida, pero vamos a estar presentes".

Diego Chiappero no está solo, ya que cuenta con todo un grupo "primero y principal mi familia, que me aguantan en todo, me acompañan, a Federico Reyna que me que me instó a sumarme a este deporte y a mi entrenador David Fernández que está en todos los detalles trabajando día a día", concluyó.