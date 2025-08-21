¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

21 de Agosto, Jujuy, Argentina
Copa Libertadores
Liga Jujeña
Complejo Ibiza
Ultramaratón
Futbol infantil
Arte Comic
Biblioteca infantil Artekis
San Pedro
PALPALÁ
centro capitalino
Deportes

Costas: "Racing sueña ir por todo"

El técnico de Racing, Gustavo Costas, se mostró feliz con el rendimiento de su equipo y el transcurso del partido en el que la "academia" derrotó a Peñarol de Uruguay por 3-1 (3-2 en el global), y aseguró que sus jugadores "dejaron todo en el campo de juego".

Jueves, 21 de agosto de 2025 01:00

Además, el DT "académico" agradeció la convocatoria que tuvo el elenco de Avellaneda, sobre quienes dijo que "alentaron todo el partido" a pesar de la lluvia que azotó la noche del martes.

Con la victoria, Racing avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, instancia en la que enfrentará a Vélez.

Con un gran triunfo sobre la hora ante el "carbonero", que le dio la clasificación a la siguiente ronda, Gustavo Costas abrió la conferencia de prensa asegurando que sabían que iba a ser "difícil", pero destacó la importancia de la hinchada, para demostrar que "en casa también somos fuertes", valorando poder compartir "esta alegría entre todos".

El entrenador también remarcó que cuando terminó el partido de ida sintió que iban a conseguir la remontada, ya que el grupo lo llevó a "cumplir el sueño" de darle la segunda copa internacional de su historia a Racing. Con su optimismo habitual, Costas afirmó que, aunque Racing no tenga "la plata de Real Madrid", sueña con pelear en todos los frentes e "iremos por todo".

En cuanto al penal, que se convirtió en el segundo gol de Racing, el entrenador opinó que estuvo bien cobrado, ya que el defensor Emanuel Gularte "le pega un codazo en la nuca" al delantero Adrián Martínez y dejó clara su visión sobre el arbitraje al comentarle al periodista "si vieras los penales que nos cobran a nosotros".

Sobre la expulsión de Marcos Rojo, sostuvo "no le dijo nada" al árbitro Wilmar Roldán, por lo que la sanción lo sorprendió.

 

