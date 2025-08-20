Chagas: la enfermedad silenciosa que afecta a millones en América Latina

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Chagas: la enfermedad silenciosa que afecta a millones en América Latina

La enfermedad de Chagas, un problema de salud pública en Argentina y endémico en varias regiones de América Latina, es causada por el parásito Trypanosoma cruzi y transmitida principalmente por la vinchuca. Si no se diagnostica a tiempo, puede generar graves complicaciones.

Además de la picadura del insecto, el Chagas se puede transmitir por otras vías:

Transfusión de sangre o trasplante de órganos de personas infectadas.

Transmisión de madre a hijo durante el embarazo o el parto.

Consumo de alimentos contaminados con el parásito.

Síntomas y diagnóstico

Según la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC, en su fase aguda la enfermedad suele presentar síntomas leves, como fiebre, malestar general, dolor de cabeza o enrojecimiento en la zona de la picadura. "Sin embargo, durante la etapa crónica, puede permanecer asintomática durante años y, con el tiempo, afectar el corazón o el sistema digestivo", explicó. Se estima que el 30% de las personas infectadas desarrollarán complicaciones cardíacas o digestivas. Por eso, su detección temprana es clave.

El diagnóstico se realiza a través de un análisis de sangre. Se recomienda especialmente para quienes hayan vivido en zonas endémicas de Argentina como Jujuy, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja y Mendoza.

Prevención y control

La principal estrategia de prevención se basa en eliminar y controlar la presencia de vinchucas en las viviendas, sobre todo en zonas rurales. Para ello se recomienda:

Realizar fumigaciones periódicas bajo supervisión sanitaria.

Mantener una correcta higiene y organización del hogar, reparando grietas en paredes y techos, y limpiando detrás de los muebles.

En zonas de riesgo, usar mosquiteros en camas y ventanas.

Lavar bien frutas y verduras para evitar la transmisión oral.

Asegurar que los alimentos y bebidas sean preparados en lugares confiables y bajo condiciones de higiene adecuadas.

Una estrategia de prevención crucial es el testeo obligatorio durante el embarazo. Esto permite detectar si la persona gestante está infectada, evitar la transmisión al bebé si es necesario, y realizar un seguimiento y tratamiento adecuado del recién nacido.

"Es importante recordar que, sin la presencia de la vinchuca, la enfermedad no se transmite, por lo que su control y erradicación son medidas fundamentales para cortar la cadena de transmisión del Mal de Chagas", concluyó la Dra. El Haj.