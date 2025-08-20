¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
20 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

violencia de Género
Copa Jujuy Energía Viva
Legislatura
consumo
Juegos Forja
Seccional 58º
Emprendimiento Argentino
Copa Libertadores
Medicina
PRIMERA NACIONAL
violencia de Género
Copa Jujuy Energía Viva
Legislatura
consumo
Juegos Forja
Seccional 58º
Emprendimiento Argentino
Copa Libertadores
Medicina
PRIMERA NACIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1340.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Ya se programó la 4º instancia doméstica

El viernes por la tarde con 4 partidos se pondrá en marcha.

Miércoles, 20 de agosto de 2025 01:00

El ritmo y continuidad van dando partidos más atractivos en el Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" en primera división femenino y masculino que ya tiene programada la 4º tras la habitual reunión de los lunes del Consejo Directivo.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El ritmo y continuidad van dando partidos más atractivos en el Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" en primera división femenino y masculino que ya tiene programada la 4º tras la habitual reunión de los lunes del Consejo Directivo.

El detalle de la jornada es el siguiente y se pondrá en marcha desde el viernes con 4 encuentros. Tal es así que en el estadio "Fausto Tejerina", se verán las caras Atlético Gorriti y General Belgrano a partir de las 14 en femenino y desde las 16 en masculino; en el estadio "La Tablada" jugarán Deportivo El Cruce vs Gimnasia a las 14 las chicas y a las 16 los muchachos; en el predio "Jesús Flores" jugarán Comercio vs Alberdi desde las 14 las mujeres y a las 16 los varones y en "La Tablada" se medirán Universitario vs Lavalle a partir de las 19 en femenino y a las 21 en masculino.

En tanto que el sábado habrá un sólo cotejo que se disputará en el estadio "La Tablada" entre Luján y La Viña desde las 14 las chicas y a partir de las 16 los muchachos. Ya el domingo en "La Tablada" se medirán Palermo vs Malvinas a las 14 las mujeres y a las 16 los varones; en el "Fortín Gaucho" Los Perales vs Talleres desde las 14 en femenino y a las 16 en masculino y en el "Líbero Brabo" San Francisco vs Atlético Palpalá a las 14 las chicas y a las 16 los muchachos. Vale recordar que será reprogramado el duelo entre Nieva y Zapla.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD