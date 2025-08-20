Vélez Sarsfield le ganó 2 a 0 a Fortaleza y se clasificó a los cuartos de final

Vélez se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer por 2 a 0 a Fortaleza de Brasil en la vuelta de la serie, luego de haber empatado en la ida 0 a 0.

Con los goles de Maher Carrizo a los siete minutos y de Tomás Galván a los 28, Vélez avanzó a los cuartos de final y se enfrentará al ganador de la llave entre Racing y Peñarol, que en la ida se impuso por 1 a 0 en Montevideo.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto había sufrido una dura derrota en la ida, pero se recuperó en los primeros minutos del partido de vuelta y logró la ansiada clasificación.

A los siete minutos, el volante Maher Carrizo conectó de cabeza un gran centro desde la izquierda del lateral Elías Gómez para abrir el marcador, aprovechando una floja respuesta defensiva del rival.

Y a los 28 minutos, Tomás Galván amplió la ventaja tras una mala salida de Deyverson; la pelota fue interceptada por Jano Gordón por la derecha, quien asistió al mediocampista que definió con sutileza para el 2 a 0.

En el complemento, sin mayores sobresaltos, el "fortín" terminó sellando la clasificación a una nueva instancia de esta Copa Libertadores, el trofeo que es la obsesión de toda Sudamérica.