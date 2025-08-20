¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
20 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

violencia de Género
Copa Jujuy Energía Viva
Legislatura
consumo
Juegos Forja
Seccional 58º
Emprendimiento Argentino
Copa Libertadores
Medicina
PRIMERA NACIONAL
violencia de Género
Copa Jujuy Energía Viva
Legislatura
consumo
Juegos Forja
Seccional 58º
Emprendimiento Argentino
Copa Libertadores
Medicina
PRIMERA NACIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1340.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

"No tenemos que aflojar; y seguir por esta senda"

Francisco Molina, volante del "lobo", sabe que a esta altura del torneo la intensidad debe continuar igual.

DIEGO SUAREZ
Miércoles, 20 de agosto de 2025 01:00

Francisco Molina, mediocampista de Gimnasia y Esgrima, dio su sensato parecer sobre el momento que vive el combinado "albiceleste" ante los micrófonos de El Tribuno de Jujuy.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Francisco Molina, mediocampista de Gimnasia y Esgrima, dio su sensato parecer sobre el momento que vive el combinado "albiceleste" ante los micrófonos de El Tribuno de Jujuy.

"Estamos pasando por un buen momento. No tenemos que aflojar; y seguir por esta senda de triunfos y de sumar puntos", comentó el exVilla Dálmine en referencia a que el "lobo" continúa peleando en lo alto dela zona B fecha tras fecha pese a algún bajón de rendimiento lógico de un certamen tan largo como el de la Primera Nacional.

El último domingo ante Chaco For Ever, el volante volvió a marcar luego de varias fechas, al respecto dijo: "Estoy muy contento por el gol, en lo personal ya hacía varias fechas que no venía convirtiendo pero lo más importante es que sumó para ganar para que los tres puntos se queden acá en casa"

Como claro objetivo hasta terminar la fase regular de esta segunda división, Molina comentó: "Hay que apuntar a las 7 finales que nos quedan de la mejor manera".

Gimnasia tiene la mente fija en pelear hasta el final, es por eso que pule detalles para visitar el próximo domingo a Almirante Brown en Buenos Aires.

El entrenador "albiceleste", Matías Módolo, piensa y planea el duelo frente a la "fragata" en la que en un gran porcentaje no cambiaría mucho en el once titular.

Pensando más adelante aun desde AFA informaron que el clásico entre el "lobo" y Central Norte se jugará el domingo 31 de este mes a las 16, en el estadio "23 de Agosto".

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD