Continúan con las finales provinciales

Los Juegos Forja comienzan a definirse. Organizados por Secretaría de Deportes, durante el fin de semana se vivieron finales provinciales en diferentes disciplinas dando algunos nombres de los deportistas que representarán a la provincia en la final nacional de los Juegos Evita que se realizarán en Mar del Plata.

En boxeo, Santino Silvetti atraviesa un gran momento y lo demostró en la final provincial al vencer a Valentino Pagani del Club de Boxeo Brenda Carabajal desarrollado en las instalaciones del gimnasio municipal ubicado sobre avenida Párroco Marshke al quedarse con la categoría hasta 54 kilogramos.

El pupilo de la escuela Juvenil de Reyes venía de ganar en la vecina provincia de Salta frente a Franco Heredia y se adjudicó el título interprovincial amateur.

El resto de los boxeadores que van a estar en Mar del Plata son Mario Velázquez del Club de Boxeo Brenda Carabajal en categoría 54-57 kilogramos, Santiago Cruz Ortega de Ledesma en peso hasta 60 kilogramos, Lucio Otalora, también de Ledesma, en categoría hasta 63 kilogramos y Julián Arena hasta 69 kilos de Chunay Boxing Club.

En cuanto al vóley, ya se vivió la instancia Capital con atractivos partidos desarrollados en el Centro 1 "Hugo Conde" ubicado en la punta del parque San Martín articulado conjuntamente con la Dirección General de Deportes de la Municipalidad de San Salvador.

La jornada contó con el acompañamiento del secretario de Desarrollo Humano de la comuna capitalina, Rodrigo Altea, destacó la importancia de estos encuentros clasificatorios, "de esta instancia final de Vóley Femenino en nuestro centro Deportivo N° 1, va a salir el representante de nuestra ciudad en esta disciplina" para los juegos Nacionales Evita, a celebrarse entre octubre y noviembre en Mar del Plata.

En tanto, Aldana Noseda, coordinadora Educacional y Médica del Deporte de la Secretaría de Deportes de la Provincia, destacó el trabajo conjunto entre Municipio y provincia "estamos contentos de que el gobierno apueste al desarrollo deportivo de la provincia y al trabajo en equipo que hacemos con el Municipio de San Salvador de Jujuy".

Se refirió a otras instancias clasificatorias que se vienen desarrollando de cara a los juegos Nacionales Evita "estamos trabajando con equipos en todas las instancias regionales en los diferentes deportes que se vienen desarrollando en los Juegos Forja, la semana pasada estuvimos con Futsal y en esta ocasión con Vóley Femenino".

En cuanto al canotaje, la clasificación se vivió en aguas del dique La Ciénaga con un muy buen marco de competidores que dijeron presentes contando con el acompañamiento de los familiares.

"Estamos en instancias decisivas, cada vez falta menos para la final nacional de los Juegos Evita y el desarrollo de los Forja van cumpliendo con las expectativas", precisó Leandro Calvetti, Director de Deporte Infantojuvenil.

En hockey

En cuanto a Hockey, San Pedro Hockey en sub 16 se quedó con la final provincial al vencer a Ciudad de Nieva en encuentro desarrollado en cancha de la Perla del Ramal y representará a Jujuy en la final nacional de los Juegos Evita.

En un atractivo encuentro, las locales fueron contundentes y festejaron por 4 a 1.

Luego del encuentro, Joel Jasaja Gussoni, técnico de San Pedro Hockey, destacó: "Muy contentos, logramos el primer objetivo que era clasificar, ahora vamos a seguir entrenando, trabajando de la mejor manera, se le ganó a un gran equipo como Nieva", resaltó.