300 sampedreños llegarán al 'Fabrizzi'

Gran expectativa genera la semifinal entre Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro que el domingo jugarán a las 16 en el estadio "Emilio Fabrizzi" donde se espera la visita de aproximadamente 300 hinchas sampedreños que llegarán en ómnibus y vehículos particulares para decorar un lindo marco con los simpatizantes locales que también dirán presente para apoyar a su equipo.

En la final espera Monterrico Sur que en semifinal eliminó a Central Norte de Libertador en el estadio"Antonio Berruezo".

Ayer tras la reunión en la Central de Policía encabezada por el comisario General, Federico Méndez y el comisario Mayor, Ignacio Torres estuvieron presentes directivos de ambos clubes junto a Pedro Ruiz, coordinador de Copa Jujuy junto a colaboradores de la Secretaría de Deportes, se decidió que las entradas se venderán de manera anticipada ($5.000 generales) y los clubes informarán respectivamente en sus redes sociales oficiales, pero el ingreso de los hinchas sampedreños será por Ruta 66 hasta Alto Comedero y desviarse a Río Blanco y desde ahí llegar al estadio, sabiendo que en el acceso sur de Palpalá habrá un festival infantil.

Pedro Ruiz, coordinador de Copa Jujuy, declaró que "nos reunimos con el jefe de operaciones de la Policía de la Provincia y también de la Unidad Regional 8 de Palpalá para definir el operativo que iniciará a las 13 y la venta de entradas a las 14 tanto local como visitantes. La gente de San Pedro ingresará por Río Blanco y la terna arbitral será de la Liga Departamental y tengo entendido que el designado es Rolando Serapio en mutuo acuerdo con los clubes. El precio de las entradas generales es de $5.000 y esperamos que sea un alinda fiesta. Espera Monterrico Sur que es el 1º finalista que se jugarán el domingo 7 de septiembre en el estadio '23 de Agosto'", selló.