Allanan óptica clandestina en Abra Pampa: vendían anteojos sin autorización

En un operativo realizado este lunes, la Fiscalía de Investigación Penal Preparativa de La Quiaca allanó un local comercial en Abra Pampa que funcionaba como óptica de manera ilegal. Dos ciudadanos, uno de nacionalidad boliviana y otro chilena, comercializaban anteojos a medida y realizaban prácticas médicas sin contar con la más mínima autorización de los organismos de salud competentes.

El procedimiento se desarrolló en un establecimiento que aparentaba ser una óptica formal. Sin embargo, tras una investigación, se constató que el lugar carecía por completo de la habilitación del Ministerio de Salud de la Provincia, del Colegio de Ópticos y del Consejo Médico de Jujuy, lo que convertía su actividad en un grave riesgo para la salud pública.

Durante el allanamiento, las fuerzas intervinientes secuestraron un importante cargamento de elementos que evidenciaban la actividad ilícita. Entre lo incautado se encuentran una gran cantidad de marcos para anteojos, cristales, frascos de gotas y líquidos oftalmológicos, recetarios utilizados para las ventas y sofisticados elementos de medición oftalmológica. Además, se decomisó dinero en efectivo proveniente de este comercio irregular.

La intervención fue dirigida por el fiscal Dr. Omar Mendivil y contó con el apoyo operativo de personal de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, de la Unidad Regional Nro. 16 de Abra Pampa y de agentes de la fiscalía local.

Según informó el Ministerio Público, para la jornada de hoy está prevista la formalización de la imputación contra los dos implicados. Se les aplicará la figura del delito de ejercicio ilegal de la medicina, tipificado en el artículo 208 del Código Penal de la Nación, que conlleva penas de prisión.