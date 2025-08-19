La Almona, Juan Galán, Los Alisos y varios barrios de la capital sin luz

Un importante corte de suministro eléctrico se registró durante esta mañana en una amplia zona de la ciudad, producto de la rotura de un poste de Media Tensión y el corte de sus conductores.
De acuerdo con la información proporcionada por la empresa distribuidora, los barrios y loteos afectados son: RIM20, sectores de Ciudad de Nieva y Cuyaya, Bº Norte, Camino a la Almona, Juan Galán, Loteo El cortijo, Quebrada Los Pájaros, Loteo Roca y la Antena de FM Popular. También en localidades como El Carmen, San Antonio y Los Alisos.
Cuadrillas técnicas ya se encuentran en el lugar trabajando en la reposición de la estructura dañada. Debido a la complejidad de la tarea y la ubicación del poste, se estima que las labores de reparación demandarán aproximadamente 4 horas hasta lograr la total normalización del servicio.
En un comunicado paralelo, la empresa informó que su personal también se encuentra abocado a resolver una falla en un Distribuidor que abastece a otra zona de la ciudad. Este problema impacta en el suministro de los barrios Cerros Las Rosas, otra parte de Cuyaya, y a instituciones como la Cámara del Tabaco, LIMSA, las plantas de Constitución e Hidráulica, la Colectora de Ruta 9 y la FM Integración.
Sobre este segundo corte, la compañía indicó que aún evalúa las causas y que “a la brevedad posible” informará el motivo y un tiempo estimado de resolución para los vecinos y empresas de esa área.
Se recomienda a los usuarios mantener los principales electrodomésticos desconectados para evitar posibles picos de tensión al momento de la restauración.