Tristeza por el fallecimiento de Jorge "Lobo" Hernáez

Nos dejó el querido Jorge Hernáez y enluto el deporte de la provincia. Ciclista de pura cepa, un caballero tanto arriba como debajo de la bici, supo forjar amistades con grandes competidores de todo el país.

El "Lobo", o "Yoyi", tal como apodaban al expedalista que con mucho orgullo llevó la casaca de Jujuy en el pecho, tuvo una trayectoria impecable en el deporte, pero todos lo vamos a reconocer por su hombría de bien.

Y se fue con un merecido reconocimiento, el que le realizó en diciembre del año pasado el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy durante la Fiesta del Deporte en el teatro Mitre entendiendo que los homenajes se hacen vida, por la trayectoria que tuvo en el ciclismo y el deporte en general.

Daniel Hernáez, hijo de Jorge, lo describió alguna vez en sus redes sociales como "abanderado de los protesistas dentales, corredor de casting, ciclista, motoquero, alpinista, senderista, aventurero, amigo de todos, narrador de historias, facha para vestirse, gimnasta, toga, corista, es mi viejo Jorge 'Lobo' Hernáez, un capo".

Y así será recordado, como el gran deportista que fue, muy respetado por todos y dejando un legado, el de la pasión por el deporte sobre ruedas, el ciclismo que le dio tantas satisfacciones en diferentes rutas del país.