Se completó la 10º jornada

La Liga del Ramal de Fútbol dio a conocer la tabla de posiciones y resultados de la 10º fecha del Torneo Clausura 2025 en primera y cuarta división masculino.

Tras los encuentros disputados el líder del certamen en primera es Atlético San Pedro con 24 puntos, seguido de Tiro y Gimnasia con 17, Atlético La Esperanza 16, Deportivo Parapetí y Los Pumitas con 15, Atlético El Polo y Providencias con 12, Río Grande La Mendieta con 10, Chalicán 5, La Merced 4 e Independiente con 3 unidades.

Mientras que en cuarta está puntero Tiro y Gimnasia con 22 unidades, Atlético San Pedro y Río Grande 19, La Merced 14, El Polo 12, Independiente 11, Los Pumitas 10, Parapetí 9, Chalicán 6 y La Esperanza y Providencias 4 puntos.

En un breve repaso de los resultados en primera división, Atlético San Pedro goleó 4 a 1 a El Polo en el estadio "Fernando Sembinelli", Río Grande en La Mendieta derrotó 4 a 1 a Tiro y Gimnasia, La Esperanza ganó 4 a 2 de visitante a Providencia, La Merced superó por 1 a 0 a Independiente en cancha de Parapetí. Y Pumitas de Santa Clara en su casa igualó 3 a 3 con Río Negro Chalicán.

Es importante recordar que en esta instancia cumplió la respectiva fecha libre, Club Parapetí.