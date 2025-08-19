Comenzaron los trabajos de balonmano en VEA

El balonmano puso primera en Club Vida en Acción, VEA, ubicado en barrio Coronel Arias. "Es una nueva etapa, comenzamos con muchas expectativas para todas las edades tanto varones como mujeres", apuntó el entrenador Ricardo López.

La flamante institución surgió hace un par de años, y en esta temporada decidió incorporar la disciplina del hándbol "con el fin de seguir creciendo y dar un salto de calidad en nuestra disciplina, luego de haber cumplido un ciclo de 13 años en el Club Lavalle, iniciamos un gran desafío en este club", expresó el flamante entrenador.

De este modo "seguimos apostando con el objetivo de acrecentar el handbol jujeño, es por eso que arrancamos con los entrenamientos los días martes y jueves en el horario de 17.45 a 19 para las edades de 6 años hasta los 12 años, 19 a 20.15 para los chicos y chicas de 13 años a 16 años, a las 20.15 a 22 los entrenamientos están destinado a jugadoras y jugadores desde los 17 años en adelante", detalló López.

En cuanto a Club VEA, contó que "nació en el mes de marzo de 2023, por iniciativa de un grupo de adeptos al deporte y el deseo de formar deportivamente y gente de bien con valores. El presidente es Walter Cruz", resaltó.

La entidad es un "club formativo y competitivo, tienen la visión de formar a los chicos para la sociedad con principios deportivos y de allí entrar a la parte competitiva, por eso se sumó el hándbol, ya que buscan seguir creciendo en cantidad de actividades para ofrecerle a los chicos", subrayó "Gary" López.

El desafío para el técnico es poder consolidar el hándbol tal cual lo hizo en Club General Lavalle en barrio Mariano Moreno donde eternamente fue fútbol "vamos a trabajar fuerte para que esta disciplina tanto para varones y mujeres desde el mini hasta los juveniles y mayores puedan llegar a alcanzar éxitos en la provincia y el país. Es un compromiso del club".

La nueva entidad cuenta con un predio en el cual se desarrollan las actividades deportivas, ubicado en calle Monteagudo esquina Cangallo de barrio Coronel Arias, frente al predio del Club Vial 6, en el acceso sur de la Capital jujeña, los interesados en sumarse al handbol pueden contactarse al teléfono 388-4391129.