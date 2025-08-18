Seguridad vial: más de 700 actas labradas el último fin de semana

Desde la Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy, informaron que este fin de semana se labraron un total de 756 actas de infracción en diferentes puntos de control ubicados en las rutas provinciales.

Del total de actas, 94 fueron por alcoholemia positiva, 13 por exceso de seguridad y 649 por infracciones varias, mientras que los siniestros viales fueron un total de 56.

Las autoridades destacaron que los controles, especialmente los de alcoholemia y revisión técnica vehicular, se mantendrán de forma sostenida. Hicieron un llamado urgente a los conductores a respetar las normas de tránsito, conducir con precaución y sin ingerir alcohol, enfatizando que estas conductas son clave para reducir los siniestros que ponen en riesgo vidas.