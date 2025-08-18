Cerró el Torneo Municipal en La Esperanza

En una emotiva jornada deportiva, la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, bajo la gestión del intendente Julio Bravo, dio cierre al Torneo Municipal de Maxibásquet Femenino, que en esta edición llevó el nombre de “Jairo Torres” para las categorías +30 y +40, y “Mirta Saavedra” para la categoría +50, en homenaje a referentes del deporte local.

La competencia, organizada por la Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, y coordinada por el Departamento de Básquet, tuvo lugar en las instalaciones del Club Villa Crespo de La Esperanza, donde un gran marco de público acompañó y alentó a los equipos participantes, provenientes de distintos puntos de la región.

Resultados por categoría: En +30: El Club Atlético Providencia se consagró campeón tras imponerse al local, Club Villa Crespo, por 46 a 37. En el tercer puesto se ubicó Club San José, que venció a Tiro y Gimnasia. En +40 en un partido aguerrido hasta el final, Club Social y Deportivo Parapetí superó a San José y se alzó con el título. El tercer lugar fue para Palo Blanco, que derrotó por 49 a 37 a Atlético Providencia. En +50 las representantes de Parapetí nuevamente brillaron al imponerse a San José por 38 a 23.

El podio se completó con Villa Crespo, que ganó a Providencia por la mínima diferencia. En la ceremonia de premiación, el coordinador de Básquet, Julio Ramos y la presidenta de la Liga Municipal de Maxibásquet Femenino, Sonia López, entregaron trofeos, premios en efectivo, gaseosas y pollos para que cada equipo pueda celebrar su logro junto a su grupo de amigos. Tanto Ramos como López agradecieron a los municipios que colaboraron con la premiación, así como a todas las jugadoras que fueron parte de esta edición y destacaron que el certamen ya se consolidó como un espacio de competencia, encuentro y amistad. Asimismo, anunciaron que a fin de mes, dará inicio el Anual, invitando a muje‑ res de 30 años en adelante a sumarse y vivir esta experiencia deportiva que une generaciones.