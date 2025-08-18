¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Nacionales

Ambiente participó del traslado de lobos marinos y verificó el estado de delfines en el Aquarium de Mar del Plata

La Subsecretaría de Ambiente de la Nación supervisó el operativo de traslado de cinco ejemplares y constató que diez delfines se encuentran en buen estado de conservación, con permisos internacionales vigentes.

Lunes, 18 de agosto de 2025 11:11

En un operativo coordinado, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, a cargo de Fernando Brom, participó activamente en el traslado de cinco lobos marinos de un pelo (Otaria flavescens) desde el Aquarium de Mar del Plata hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con destino final a República Dominicana. La intervención estuvo a cargo de la Brigada de Control Ambiental (BCA).

En un operativo coordinado, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, a cargo de Fernando Brom, participó activamente en el traslado de cinco lobos marinos de un pelo (Otaria flavescens) desde el Aquarium de Mar del Plata hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con destino final a República Dominicana. La intervención estuvo a cargo de la Brigada de Control Ambiental (BCA).

Paralelamente al traslado, especialistas de la BCA realizaron una inspección exhaustiva del estado de otros animales silvestres alojados en el acuario marplatense. El foco recayó en un grupo de diez delfines nariz de botella (Tursiops truncatus). Tras la evaluación, las autoridades confirmaron que todos los delfines se encuentran en "buen estado de conservación", atendiendo a diversos parámetros de bienestar animal.

La Subsecretaría destacó que estos delfines cuentan con toda la documentación requerida para eventuales traslados internacionales, incluyendo el permiso indispensable de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), además de otras autorizaciones correspondientes.

Respecto a los lobos marinos trasladados, se precisó que dos de los individuos son originarios de España, mientras que los tres restantes nacieron en el Aquarium de Mar del Plata como parte de su programa de reproducción de la especie.

Este operativo combinado –traslado y verificación– refleja el rol de supervisión que ejerce la cartera ambiental nacional sobre los establecimientos que albergan fauna silvestre, asegurando el cumplimiento de las normativas de bienestar animal y comercio internacional de especies.

