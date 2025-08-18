Explosión en una fábrica de pólvora en Rusia: 20 muertos y 134 heridos

La región rusa de Riazán vive días de conmoción tras la explosión registrada el pasado viernes en la fábrica de armas Elastik, un complejo industrial dedicado a la producción de municiones y explosivos, ubicado a unos 200 kilómetros al sureste de Moscú.

Las autoridades locales confirmaron este lunes que al menos 20 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas como consecuencia del siniestro, que volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad en este tipo de instalaciones estratégicas.

En un primer momento, el balance oficial daba cuenta de 11 fallecidos, pero con el correr de las horas la cifra fue en aumento. Finalmente, las autoridades de la región confirmaron en Telegram que la tragedia dejó 20 víctimas fatales y 134 heridos, de los cuales 31 permanecen hospitalizados. Ante la magnitud del hecho, el gobierno local decretó jornada de duelo en memoria de las víctimas.

Las imágenes difundidas por el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia muestran los severos daños sufridos en la estructura de la planta, con paredes derrumbadas y escombros que dificultaron las tareas de rescate. Incluso tres días después de la explosión, los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar para remover materiales y garantizar la seguridad en la zona.

Si bien la primera reacción de las autoridades fue descartar un ataque ucraniano, el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal por presunta violación de las normas de seguridad industrial. La investigación apunta a que la detonación podría haberse originado en el estallido accidental de un proyectil.

La versión se ve reforzada por la cadena de Telegram 112, que mantiene estrechos vínculos con las fuerzas de seguridad rusas, y que aseguró que la explosión habría sido consecuencia de la manipulación inadecuada de material bélico dentro de la fábrica.

No es la primera vez que la planta Elastik queda en el centro de una tragedia. En 2021, un accidente similar en sus instalaciones dejó un saldo de 17 muertos. A raíz de aquel hecho, varios funcionarios fueron condenados a prisión por negligencia en el cumplimiento de las normas de seguridad. Según medios locales, en los últimos años la fábrica había recibido advertencias por parte de las autoridades debido a irregularidades en sus protocolos de seguridad.

Las explosiones o incendios accidentales en instalaciones industriales no son poco frecuentes en Rusia. Especialistas señalan que muchos de estos episodios se deben al deterioro de infraestructuras construidas en la era soviética y al escaso cumplimiento de normas de seguridad laboral, especialmente en sectores sensibles como el armamentístico o el energético.