Mujer de la comunidad gitana denunció que fue estafada

Una mujer de una comunidad gitana de la ciudad denunció que fue estafada con la compra de un automóvil cero kilómetro.

El hecho ocurrió en la jornada de ayer, cuando un mujer perteneciente a la comunidad gitana ubicada en el acceso sur de nuestra ciudad, denunció en la División de Estafas de la Dirección de Investigaciones, que hizo entrega de una importante cantidad de dinero (alrededor de 135 mil pesos) a una concesionaria, como parte de pago de la compra de un vehículo cero kilómetro.

Según consta en la denuncia policial, cuando la mujer se apersonó a la concesionaria para retirar el vehículo, notó que "algo no andaba bien", según consta en la denuncia.

"Demoraban en atenderme y no me daban explicaciones", había manifestado en un tramo de su relato.

Al cabo de unas horas fue informada por uno de los vendedores que no figuraba en el sistema ninguna entrega de ningún dinero dejado a cuenta con su nombre.

Además la mujer manifestó a los efectivos de la Brigada que no sabe leer ni escribir, pero que sí recuerda haber firmado días anteriores unos papeles a solicitud de los empleados, pero dijo desconocer de que se trataban.

El supuesto recibo que habría firmado la mujer, habría hecho referencia, que desde la concesionaria se le devolvía el dinero que había dejado de seña y ella ahora denuncia que nunca recibió la entrega del dinero en cuestión.

Las actuaciones complementarias están a cargo de los efectivos de la Brigada por disposición del fiscal de investigación de turno en la feria judicial Darío Osinaga, quien dispuso que se tramiten las diligencias de rigor y se entrevisten con los empleados de la concesionaria, para determinar el origen de los hechos que de momento se encuentra en plena etapa investigativa.