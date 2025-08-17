Mujer estafada solicitó acción de amparo a la Justicia Federal

El pasado domingo 27 de julio, El Tribuno de Jujuy publicó una nota donde develaba un accionar macabro, donde una mujer, al igual que otras 31, habían sido estafadas por una asociación delictiva y tenía en su contra en crédito prendario, emitido de forma muy irregular por una entidad bancaria.

Este último caso que salió a la luz, da cuenta de una mujer de 72 años, quien es jubilada y cobra alrededor de 385 mil pesos por su jubilación mínima, fue engañada por un amigo de la familia identificado como Diego Martínez Cardozo, para firmar unos papeles ante una escribana y con sus datos acceder a la compra de un vehículo de alta gama marca Audi, valuado en más de 30 millones de pesos.

Según consta en la denuncia, el hombre que la contactó, le había ofrecido 200 mil pesos a cambio de firmar unos papeles, a lo que accedió por necesidad.

La mujer tomó conocimiento en ese momento que fue víctima de una millonaria estafa, cuando se hizo presente en sede del Pami, para solicitar el descuento del cien por ciento de medicamentos para tratar su hipertensión y diabetes.

"Me hicieron adquirir un automóvil de alta gama que ni siquiera conozco, ni nunca lo tuve ni podría tenerlo, dado el nivel de ingresos que poseo (jubilación mínima)", había expresado a través de un escrito, en la denuncia penal.

Debido a la gravedad de los hechos y ante la posibilidad de que el estado de salud de la mujer se siga deteriorando, al no poder adquirir sus medicamentos, su representante legal Luis Fernando Bóveda solicitó al Juzgado Federal que se ordene a Pami proporcionar el descuento del cien por ciento, la cobertura de la medicación para su tratamiento.

"La mujer no solo fue estafada por un monto imposible de pagar, sino que además le privaron de beneficios esenciales para su vida, mi defendida requiere con suma urgencia restablecer la dosis de los medicamentos que son recetados por su médico de cabecera, porque su vida corre peligro", le dijo a nuestro diario su representante legal.