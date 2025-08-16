¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Jornada de actos centrales

A partir de las 9 se llevará a cabo la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional.

Sabado, 16 de agosto de 2025 22:53
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN | DESFILE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

Este domingo 17 de agosto, la ciudad de Libertador General San Martín conmemorará el 175° aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín, con una jornada de actos protocolares, religiosos y populares que reunirán a autoridades provinciales; se anunció la presencia del gobernador de la provincia, Carlos Sadir y autoridades municipales, instituciones educativas, fuerzas de seguridad y la comunidad en general.

Las actividades darán inicio en el Salón "Yapeyú" de la Intendencia, a las 9 con la recepción de autoridades e invitados especiales. Seguidamente, en la Plaza General San Martín, se llevará a cabo la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional y de la Bandera de la Libertad Civil. Luego, en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, se celebrará el solemne Tedeum, acompañado por los abanderados y escoltas de los distintos establecimientos educativos de la ciudad.

Por la tarde, la concentración de abanderados, escoltas escolares, fuerzas militares y de seguridad marcará el inicio de la segunda parte de la jornada. En la plaza central, las autoridades encabezarán el acto conmemorativo que incluirá el izamiento a media asta de la bandera, el toque de silencio, el repique de campanas, la colocación de ofrendas florales y palabras alusivas en honor al Libertador de América.

Finalizado el acto protocolar, comenzará el tradicional desfile cívico-militar y gaucho sobre la avenida Presidente Perón, que, como cada año, contará con la participación de numerosas delegaciones y se extenderá durante varias horas.

La conmemoración culminará en la Plaza General San Martín, donde se realizará la arriada de las banderas, una retreta musical y un espectáculo popular, cerrando a la medianoche esta jornada de homenaje a quien dedicó su vida a la libertad de los pueblos de América.

 

