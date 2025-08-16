¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
16 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

La opinión
Bolivia
General José de San Martín
Javier Milei
General San Martín
Libertador General San Martín
General José de San Martín
Libertador General San Martín
Libertador General San Martín
La opinión
La opinión
Bolivia
General José de San Martín
Javier Milei
General San Martín
Libertador General San Martín
General José de San Martín
Libertador General San Martín
Libertador General San Martín
La opinión

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

Javier Milei habló de "Homo Argentum" en un evento internacional

En la Liberty International World Conference en Buenos Aires, el mandatario reconoció haber visto dos veces la película de Guillermo Francella.

Sabado, 16 de agosto de 2025 22:41
Javier Milei la Liberty International World Conference en Buenos Aires.

En el marco de su discurso en la Liberty International World Conference en Buenos Aires, el presidente Javier Milei no pudo evitar hablar de “Homo Argentum”, la película de Guillermo Francella que cosecha críticas negativas. 

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el marco de su discurso en la Liberty International World Conference en Buenos Aires, el presidente Javier Milei no pudo evitar hablar de “Homo Argentum”, la película de Guillermo Francella que cosecha críticas negativas. 

El mandatario, principal orador de la segunda jornada del evento organizado por la International Society for Individual Liberty (ISIL), expuso ante destacados exponentes del liberalismo, como el político Bertie Benegas Lynch.

Y fue entonces que, en plena campaña rumbo a las elecciones de octubre, el Presidente decidió volver a destacar el film recientemente estrenado, que dijo haber visto en varias oportunidades. "La vi no solo con los diputados sino que también la vi de nuevo con mis funcionarios. Es excepcional", afirmó.

“La película ‘Homo Argentum’ es una obra de arte y sus viñetas llaman a una profunda reflexión, y la más interesante es la última que plantea de manera brutal el problema de la llamada Justicia Social”, sostuvo Milei, e insistió: "La justicia social es un robo, es injusta y criminal".

En esta línea, el mandatario sostuvo que están “ganando la batalla cultural”, y apuntó: "Y la seguiremos dando hasta hacerlos sentir vergüenza de la basura que son".

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD