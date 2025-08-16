Un necesitado Independiente visita hoy a Vélez

Independiente de Avellaneda visitará hoy a Vélez Sarsfield, por la fecha cuatro del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita cortar la preocupante seguidilla de partidos sin ganar.

El encuentro está programado para las 20.30, se disputará en el estadio "José Amalfitani" y se podrá ver a través de Espn Premium. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Diego Ceballos.

Independiente quiere revertir el flojo comienzo de semestre que tuvo, ya que todavía no pudo conseguir ningún triunfo en el Torneo Clausura, además de que fue eliminado por Belgrano de Córdoba en los octavos de final de la Copa Argentina.

Como si esto fuera poco, en el plano internacional también se le complicó el panorama ya que en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana cayó 1-0 ante Universidad de Chile, aunque tendrá la oportunidad de definir la serie como local.

Vélez, por su parte, tuvo un arranque irregular en el que solo sumó cinco puntos en el Torneo Clausura y empieza a mirar con miedo la tabla anual, ya que le saca solo seis puntos a San Martín de San Juan, que ocupa el último lugar y estaría descendiendo.

Pese a este delicado momento en el plano nacional, en la Copa Libertadores de América es otro el andar, ya que en los octavos de final de la Copa Libertadores empató 0-0 ante Fortaleza de Brasil y definirá la serie ante su gente

El programa

Previamente se jugarán los siguientes encuentros.

A las 14.15 (Espn Premium), Platense vs. San Lorenzo de Almagro.

A las 16.15 (TNT Sports), Huracán de Parque Patricios vs. Argentinos Juniors.

A las 18 (Espn Premium), Rosario Central vs. Deportivo Riestra.

Mientras que mañana disputarán seis partidos más, pero se destacarán la presencia de River Plate recibiendo a Godoy Cruz de Mendoza y Boca Juniors visitando a Independiente Rivadavia en el Cuyo.

Además se verán las caras Gimnasia La Plata-Lanús, Defensa y Justicia-Newell's Old Boys, Central Córdoba de Santiago-Barracas Central y Banfield-Estudiantes de La Plata.