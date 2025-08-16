"Seguimos dependiendo de nosotros", dijo Casa

El plantel de Gimnasia y Esgrima mantiene el optimismo y la confianza de cara a los desafíos que se aproximan. Mañana jugará otra "final" ante Chaco For Ever, donde la baja obligada será Cristian Menéndez quien fue expulsado el fin de semana pasado y recibió tres fechas de suspensión.

Maximiliano Casa tendría la posibilidad de ser titular en lugar del "Polaco", pero recién hoy se sabrá después de los movimientos tácticos que supervise el entrenador Matías Módolo.

El delantero, en declaraciones a la prensa, enfatizó la convicción de que el equipo está en condiciones de seguir peleando en la parte alta de la tabla de posiciones, en base a sólidos argumentos.

"Lo vamos a sacar adelante, vamos a conseguir lindas cosas", aseguró con firmeza el punta, quien además anheló "buenas sensaciones de cara a los partidos que quedan".

Por otra parte, hizo especial referencia a la importancia del apoyo de los hinchas, señalando Casa que "en las últimas dos fechas se vivió un entorno hermoso y eso ayuda mucho" y sostuvo que "es el plus que tenemos al jugar en Jujuy".

En un torneo caracterizado por su paridad, el mensaje de Casa es claro y contundente.

"Seguimos dependiendo de nosotros mismos", sostuvo convencido, siendo un concepto que subraya la mentalidad de un equipo que sabe que su destino está en propias manos.

Además, consideró que el presente "exige unidad y esfuerzo colectivo", ya que "es momento en que todos tiremos para adelante".

Con este espíritu el "lobo" se prepara para un duelo clave contra Chaco For Ever, un rival al que Casa describió como un equipo que "sabe a lo que juega".

"Propone mucha rudeza, mucho roce y así está haciendo una muy buena campaña, peleando en puestos de Reducido", explicó.

En otro orden, se mostró consciente de las dificultades que presenta la categoría, reconociendo que el del domingo "será un partido difícil, como todos los que estamos jugando".

En este sentido, advirtió que los adversarios enfrentan a Gimnasia con una "motivación extra", lo que convierte cada encuentro en una verdadera final.

Recordó que este escenario quedó en evidencia en el reciente empate contra Defensores Unidos (Cadu), un equipo que lucha por no descender y que logró complicar al "albiceleste" en su propio reducto.

A pesar de estos obstáculos, el plantel se mantiene unido, enfocado en cada partido para alcanzar sus objetivos y consolidarse en los puestos de vanguardia de la tabla para que la ilusión siga fluyendo.

Mañana, el "lobo" vuelve a jugar en casa, sabiendo que debe ganar para mantenerse en lo más alto de las posiciones.

El mensaje de Casa es claro: conseguir los tres puntos con el apoyo de su hinchada seguidora ante un duro rival.